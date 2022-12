Salvo Boyong Lima Penghargaan di Marketing Excellence Awards 2022

SALVO memboyong lima penghargaan untuk empat kategori berbeda di ajang Marketing Excellence Awards 2022 yang diselenggarakan oleh Marketing-Interactive, di Jakarta, Selasa (6/12). Marketing Excellence Awards 2022 tersebut digelar untuk mengapresiasi berbagai inisiasi dan inovasi marketing yang dilakukan oleh brand maupun agensi. Inovasi mencakup marketing communication, customer engagement, hingga pemasaran kreatif.

Pada ajang tersebut, strategi marketing yang dikerjakan salah satu marketing agency terpercaya di Indonesia itu untuk beberapa brand kenamaan di Indonesia, seperti Starbucks, Sasa, dan Lazada, dinilai berhasil membuat program experiential marketing, social media marketing, viral marketing, dan e-commerce marketing pada channel partner. Penghargaan yang diraih Salvo memberi kontribusi positif bagi pertumbuhan bisnis mereka di tahun ini.

Strategi pemasaran yang dikerjakan Salvo untuk Starbucks berhasil mengantar brand minuman kopi ini memenangkan Gold, Silver, dan Bronze Winner. Masing-masing untuk kategori Excellence in Experiential Marketing, Excellence in Social Media Marketing, dan Excellence in Viral Marketing.

Sedangkan strategi pemasaran yang dilakukan Salvo untuk Sasa mengantarkan produsen penyedap makanan ini mendapatkan Bronze Winner untuk kategori Excellence in Viral Marketing. Project marketing untuk Sasa dan Starbuck tersebut hasil kerja kolaborasi Salvo dengan Bisa Tayang dan Sabikreasi.

Untuk project strategi marketing yang disusun Salvo untuk Lazada mengantarkan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia ini mendapatkan Bronze Winner untuk kategori Excellence in eCommerce Marketing. Khusus untuk Lazada, Salvo mengerjakan project marketingnya berkolaborasi juga dengan Farid Irawan, Chief of Productuon Sabikreasi.

Sabikreasi sendiri merupakan perusahaan dengan spesialisasi di bidang production content dan live streaming. Sedangkan Bisa Tayang fokus di ranah influencer marketing. "Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh tim, partner dari Bisa Tayang dan Sabikreasi, serta para klien lain yang telah memercayakan Salvo di dalam project-project yang sangat menyenangkan," ujar Christmartin Hanandito, Chief Executive Officer (CEO) Salvo, usai menerima penghargaan.

Menurut pria yang akrab disapa Aan tersebut, keberhasilan Salvo memenangkan sejumlah penghargaan itu menjadi momen sangat penting dan berharga dalam menutup tahun ini. "Selain apresiasi, awards ini juga kami jadikan harapan dan penyemangat untuk terus berbagi kebahagiaan bersama seluruh pihak lewat project-project yang lebih menantang di masa yang akan datang. Happiness lies in the joy of achievement and the thrill of creative effort," katanya mengutip kalimat Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat ke-32.

Marketing Excellence Awards ialah ajang penghargaan tahunan yang diselenggarakan oleh Marketing Interactive untuk mengapresiasi seluruh spektrum komunikasi pemasaran dari brand melalui kegiatan pemasaran yang dikurasi secara mendalam. Tahun ini, terdapat lebih dari 50 brand yang tersebar di 32 kategori dan kinerja pemasaran mereka dinilai oleh 17 juri yang berasal dari berbagai brand terkemuka di Indonesia. Penilaian ini juga didasarkan atas empat parameter yaitu problem, solution, delivery, dan performance dari setiap aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh brand. Penghargaan ini juga untuk merayakan bidang pemasaran, mitra, dan agensi terbaik. (RO/OL-14)