PT Ciputra Residence Berikan Penghargaan HSE Award 2022

PT Ciputra Residence kembali memberikan penghargaan kepada mitra kerja kontraktor dan proyek internal PT Ciputra Residence yang berhasil menerapkan Health, Safety dan Environment dengan baik dalam Health, Safety, & Environment (HSE) Award 2022 yang digelar di Jakarta, Selasa (29/11).

Health, Safety & Environment Award merupakan program penghargaan untuk mitra kerja kontraktor dan juga internal proyek PT Ciputra Residence untuk dapat membudayakan Health, Safety & Environment di setiap lingkungan kerja PT Ciputra Residence.

HSE Award 2022 yang memasuki tahun kedelapan ini mengambil tema "Leading Real Estate Business With Strong Health, Safety & Environment Culture" atau Memimpin Bisnis Real Estat Dengan Budaya Keselamatan, Kesehatan & Lingkungan Yang Kuat.

Terdapat empat kategori penghargaan untuk mitra kerja kontraktor dan dua penghargaan bagi proyek internal PT Ciputra Residence. Associate Direktur PT Ciputra Residence Merry Lantani menjelaskan periode penilaian dilaksanakan dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022.

"Kriteria penilaian didasarkan pada Health, Safety dan Environment Scoring, Non-Conformities Report and Corrective Action Request (NCR CAR), Incident Report, dan Observasi. Sedangkan satu kategori lainnya terkait Inovasi Health, Safety, & Environment untuk proyek internal PT Ciputra Residence, kami melakukan penilaian berdasarkan penyajian materi presentasi, perubahan hasil sebelum dan sesudah, efisiensi biaya dan standardisasi untuk menjamin keberlanjutan. Kategori ini hanya mengambil 3 terbaik dari jumlah yang dikirimkan,” ujar Merry Lantani.

Penghargaan empat kategori untuk mitra kontraktor, di antaranya tujuh puluh tujuh kontraktor mendapatkan penghargaan “Building Contractors With Zero Accident”, lima personel Health, Safety dan Environment kontraktor mendapatkan penghargaan “Best Implementation Health, Safety & Environment Officer Contractors”, lima kontraktor mendapatkan penghargaan “Best Implementation Health, Safety & Environment Contractors”, dan lima kontraktor mendapatkan penghargaan “Best Implementation Working At Height Contractors”.

Penghargaan dua kategori untuk proyek internal PT Ciputra Residence yaitu sembilan proyek mendapatkan penghargaan “Project With Zero Accident” dan tiga proyek mendapatkan penghargaan “Health, Safety & Environment Improvemet Project”.

Direktur PT Ciputra Residence Agussurya Widjaja mengatakan, Health, Safety dan Environment Award yang digelar rutin merupakan bentuk perhatian besar terhadap penerapan budaya Health, Safety dan Environment di lingkungan kerja PT Ciputra Residence.

“Penarapan Health, Safety & Environment berdampak positif terhadap nilai tambah perusahaan. Kami menilai penerapan Health, Safety & Environment bukan sebagai biaya tambahan akan tapi investasi perusahaan dalam memperlancar proses produksi,” ujarnya lebih lanjut. (H-3)