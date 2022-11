Rumah Tapak makin Dicari, Sinar Mas Land Buka The Ostara Lumina

SINAR Mas Land berupaya mengakomodasi permintaan masyarakat terhadap hunian yang nyaman dan berkualitas. Upaya tersebut diwujudkan melalui produk properti terbaru yakni klaster The Ostara Lumina. Klaster tersebut merupakan pengembangan pertama pada kawasan residensial terbaru di BSD City bagian barat yang bernama The Ostara.

Kawasan hunian itu berdiri di atas lahan seluas 5,1 hektare dan mengusung tagline A Dazzling City Villa. Kawasan The Ostara dilengkapi dengan beragam fasilitas terbaik seperti community area (villa club dan villa park), maze park, jogging track, dan chill & relax area untuk menunjang gaya hidup sehat bagi para penghuninya.

Klaster The Ostara Lumina memiliki tipe hunian 5x10 meter yang dipasarkan mulai dari harga Rp1,7 miliar di luar PPN. Setiap unit di The Ostara Lumina memiliki dua lantai dan sudah fully furnished serta dilengkapi dengan kamar tidur, kamar mandi dalam, dapur dan ruang makan dengan pemandangan menghadap langsung ke taman, balkon, hingga carport. Klaster terbaru ini juga dilengkapi dengan fitur smart home yang meliputi dua CCTV wireless dan smart door lock.

CEO Residential BSD Sinar Mas Land Theodore G Thenoch menuturkan awal tahun ini pihaknya membuka kawasan hunian Tanakayu yang terdiri dari lima klaster dan kini sudah habis terjual. Permintaan rumah tapak di area BSD City masih tinggi sehingga Sinar Mas Land membuka kawasan The Ostara untuk menyambung kesuksesan kawasan-kawasan residential sebelumnya. Hunian di klaster The Ostara Lumina mengusung konsep tropical industrialist dan mengedepankan ruang terbuka yang luas. "Kami menawarkan sejumlah insentif menarik bagi konsumen seperti promo subsidi DP hingga berbagai kemudahan cara bayar."

Lokasi klaster The Ostara Lumina berada di bagian Barat BSD City, sehingga memudahkan penghuni untuk mengakses ruas Tol Serpong-Balaraja Seksi 1A yang telah resmi beroperasi, Tol Jakarta-Merak (Tol Kebon Jeruk), dan Tol Jakarta-Serpong yang terintegrasi dengan Tol Kunciran-Serpong, JORR 2, Tol Bandara Soekarno-Hatta dan Tol Jagorawi. Penghuni juga dimudahkan dengan berbagai moda transportasi publik seperti kereta Commuter Line (dari Stasiun Rawa Buntu, Stasiun Serpong dan Stasiun Cisauk di Kawasan Intermoda BSD City), feeder bus (dari/ke Harmoni, Mangga Dua, Pasar Baru, Ratu Plaza Senayan dan Kota Wisata Cibubur), serta airport shuttle service ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Kawasan residensial The Ostara juga berada dekat dari pusat perbelanjaan dan hiburan seperti AEON Mall, The Breeze, QBIG, ITC BSD, dan GrandLucky Superstore yang akan segera hadir, hingga pasar tradisional bercita rasa modern seperti Pasar Modern BSD City dan Pasar Modern Intermoda. Saat ini, BSD City juga sedang menyiapkan kawasan rekreasi terbaru yakni Cimory Dairy Land dan City Zoo dari Jatim Park yang akan memperkaya fasilitas entertainment di sekitar kawasan The Ostara. Hunian ini juga berdekatan dengan fasilitas pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi serta fasilitas kesehatan yakni Eka Hospital. (RO/OL-14)