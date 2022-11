Damai Putra Group Luncurkan Cluster Nismara di CBD Kota Harapan Indah

DAMAI Putra Group selaku perusahaan properti yang berpengalaman lebih dari 41 tahun di Indonesia terus berkreasi dalam memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia dalam memiliki hunian yang berkualitas.

Hal ini seiring dengan visi Damai Putra Group untuk menjadi perusahaan properti yang paling dikagumi di indonesia, yang diakui memiliki kualitas, layanan, dan desain prima.

Damai Putra Group telah mengembangkan properti rumah, ruko, apartemen, kantor dan area komersial yang ada di beberapa lokasi yaitu Jakarta Timur, Tangerang Selatan, Bekasi, Sidoarjo, Yogyakarta, dan Magelang.

Di salah satu kawasan mandiri terbesar di Bekasi yaitu Kota Harapan Indah seluas 2.200 hektare kembali dihadirkan cluster terbaru yaitu Cluster Nismara.

“Cluster Nismara terletak di lokasi strategis dan premium CBD Kota Harapan Indah yang dapat diakses melalui 3 gerbang masuk utama dengan banyak pilihan moda transportasi dan jalan tol sehingga memudahkan mobilitas penghuni untuk beraktivitas.” ujar Monique Hardjoko selaku GM Marketing Corporate Communications Damai Putra Group dalam konferensi pers di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (19/11),

Cluster Nismara menjadi produk terbaru di Kawasan Kota Harapan Indah yang dikembangkan Damai Putra Group sebagai ruang yang melengkapi semua kenyamanan, ketenangan dan gaya hidup modern yang memberikan inspirasi untuk keluarga.

Yang sangat menarik dari Cluster Nismara adalah 10 fasilitas yang ada di dalam cluster yaitu automatic boom gate system, amphitheatre & community hall, private lake, viewing deck, basketball court, children playground, green belt, co-working space, outdoor gym, dan jogging track.

Tidak hanya itu, Cluster Nismara juga dilengkapi dengan smart door lock, smart light bulb, dan CCTV di dalam rumah.

“Rencana pembangunan perdana meliputi 4 Type yaitu Type Gyan, Type Yasa, Type Zola dan Type Vilas dengan harga perdana mulai dari Rp 1,2 miliaran dan DP dapat dicicil selama satu tahun tanpa bunga serta Free BPHTB," ujar Hadi Putra selaku GM Sales Damai Putra Group.

"Kami juga menawarkan promo spesial saat peluncuran perdana berupa Free Internet 1 tahun dan Voucher jutaan rupiah,” ujar Hadi.

Damai Putra Group terus berupaya dalam beradaptasi untuk maju dan berkembang melalui banyak aktivitas.

Tidak ketinggalan Damai Putra Group ikut serta hadir di Indonesia Properti Expo Jakarta Convention Center (JCC) Hall A yang diselenggarakan pada tanggal 19 – 27 November 2022.

Banyak promo menarik dan hadiah langsung senilai puluhan juta yang ditawarkan selama pameran berlangsung.

Pada tanggal 20 November 2022, Damai Putra Group menyelenggarakan acara Grand Launching Cluster Nismara di Marketing Gallery Kota Harapan Indah. Dalam acara ini Damai Putra Group menghadirkan special performance by Gisella Anastasia.

Tidak hanya itu, acara juga dimeriahkan dengan kegiatan yoga for woman & family by Edha Management, demo aerial sling & performance by Power Swing Jakarta serta Bazar Healthy Food by Pasar Kebun Keliling. Tentu saja banyak penawaran menarik dan hadiah langsung di acara ini.

Pada tanggal 27 November 2022, Damai Putra Group menggelar Open House dengan tema “Sayana Poundfit Rockout” di Taman Abisvara dan Commercial Park Sayana Apartments. Acara ini dimeriahkan oleh beberapa komunitas diantaranya Poundfit Rockout Bekasi dan Zumba by Edha Management.

Salah satu partner Damai Putra Group yaitu Eka Hospital juga ikut serta memberikan pelayanan check-up gratis. Pada acara ini Sayana Apartments memberikan penawaran spesial berupa hadiah langsung tanpa diundi, Free Furnished & Free IPL 1 tahun.

Di lokasi yang berbeda, Damai Putra Group menyelenggarakan Open House Launching Ruko Anagata Business Loft Phase 2 di Marketing Gallery Kota Harapan Indah setelah tahap 1 sold out 100%.

Ruko Anagata Business Loft dibangun di lokasi yang sangat premium di Kawasan Alindra Harapan Indah dengan harga yang sangat terjangkau mulai Rp 1,9 miliaran. (RO/OL-09)