Beri Kepuasan Konsumen, DSF Bertransformasi Lewat Logo Baru

DIPO Star Finance secara resmi telah bertransformasi dan mengubah tampilan logo perusahaan menjadi brand “DSF".

Logo perusahaan yang disingkat menjadi “DSF” dengan slogan baru “Smart Way for Better Life” menggambarkan identitas baru dan bertujuan untuk membawa perubahan positif.

Transformasi ini merupakan upaya Dipo Star Finance untuk memperkenalkan ke masyarakat sebagai perusahaan pembiayaan yang modern dan dinamis.

"Selain menjadi identitas yang berbeda dengan perusahaan lain, logo juga mampu meningkatkan nilai jual produk hingga menjadi kebanggaan bagi perusahaan dan para pelanggannya," ujar Tetsuya Katori, Presiden Direktur DSF.

Tentunya, sambung Tetsuya, diusia perusahaan yang sudah mencapai angka 39 tahun ini, dan dalam situasi ini dibutuhkan segala sesuatu harus cepat diserap.

Selain memiliki banyak makna, pergantian logo ini akan menjadi identitas yang berbeda dengan perusahaan lain, logo juga mampu meningkatkan nilai jual produk hingga menjadi kebanggaan bagi perusahaan dan para pelanggannya.

"Oleh karena itu tidak sedikit perusahaan yang memperhatikan peran logo, termasuk berani melakukan perubahan logo sesuai era dan perkembangan jaman," tegasnya dalam keterangan, Sabtu (12/11).

Bentuk logo yang merupakan bentuk modifikasi huruf digital yang dipadu garis transisi sejajar penghubung, dengan warna abu-abu dan merah baru pada logo menunjukan DSF memiliki kekuatan transisi kearah yang lebih baik dan karakter kuat, penuh semangat yang siap untuk terus berkembang memenuhi permintaan pasar saat ini dan masa depan.

Citra futuristik dengan slogan baru, “Smart Way for Better Life”, semakin menegaskan komitmen DSF untuk membawa perubahan dan mendorong masyarakat Indonesia menuju kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan melalui layanan pembiayaan yang cerdas sejalan dengan visi baru DSF.

Seperti diketahui, Dipo Star Finance sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia dan telah menjadi bagian dari Mitsubishi Corporation sejak tahun 1992, juga terus berupaya menjawab tantangan agar bisa beradaptasi terhadap perubahan dan bisa memimpin pasar pembiayaan di Indonesia.

Dengan berbagai produk dan layanan pembiayaan yang telah dikembangkan oleh DSF selama beberapa tahun ini, DSF sebagai brand baru dengan semangat “The Power of Change”, berkomitmen menjadi perusahaan pembiayaan yang dapat menjadi solusi andalan, dan memperoleh kepercayaan dari para pelanggan.

DSF memungkinkan para pelanggan untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan menggunakan produk dan layanan keuangan yang tepat.

"Pada akhirnya, perubahan logo tidak hanya berbicara tentang sebatas tampilan yang lebih fresh, tetapi logo baru juga membawa harapan, cita-cita dan citra baru bagi perusahaan untuk bisa terus bertumbuh, berinovasi untuk memberikan yang terbaik bagi lingkungan dan masyarakat, sehingga kita semua bersama-sama bisa mencapai masa depan yang cerah," tutup Tetsuya Katori. (RO/OL-09)