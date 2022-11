Microsoft Indonesia-Pos Indonesia Realisasikan Potensi Ekonomi Digital

MICROSOFT Indonesia bekerja sama dengan Pos Indonesia dalam gerakan Satu Karya untuk berbagi berbagai praktik digitalisasi sehingga memperkuat kemitraan kedua organisasi dalam menghadirkan digital Imperative bagi Indonesia.

Acara yang mengusung tema “Digital Imperative: Do More with Less” dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Presiden Direktur Microsoft Indonesia Dharma Simorangkir dan Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi di gedung Pos Bloc, Jakarta Pusat, Kamis (9/11).

Kemitraan tersebut berfokus pada eksplorasi penggunaan teknologi komputasi awan Microsoft dalam mendukung transformasi dan inovasi digital Pos Indonesia, khususnya di bidang logistik. Hal ini ditandai dengan transformasi internal Pos Indonesia, integrasi sistem logistik yang terjangkau, metode pembelajaran daring di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), serta peningkatan keterampilan digital pada 14.862 karyawan dan 8.817 O-ranger/kemitraan yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.

“Dalam usianya yang sudah mencapai 276 tahun, Pos Indonesia mampu menunjukkan resilience dan adaptivitas lintas masa. Mereka adalah bukti nyata bahwa digital imperative betul-betul diperlukan dan dapat dilakukan oleh setiap individu maupun organisasi," ujar Presdir Microsoft Indonesia Dharma Simorangkir.

Melalui kemitraan ini, Dharma berharap dapat semakin mempercepat transformasi dan inovasi digital Pos Indonesia, sehingga menciptakan fondasi untuk transformasi digital yang berkelanjutan dan inklusif sekaligus menjadi teladan atas makna pembangunan di era revolusi industri kelima.

Adapun kemitraan ini merupakan bagian dari ‘SATU Karya’, sebuah insiatif terbaru dari Microsoft Indonesia yang mewadahi kolaborasi karya digitalisasi lintas industri di Indonesia, guna mewujudkan satu ekosistem digital yang terintegrasi dan mendukung realisasi potensi ekonomi digital Indonesia.

Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menyambut baik kerja sama yang terjadi. Pihaknya akan terus berinovasi dengan melayani dan menjangkau masyarakat, khususnya di era perkembangan digital seperti saat ini.

"Kerja sama dengan Microsoft Indonesia adalah momentum penting dan strategis bagi Pos Indonesia untuk mendukung digitalisasi Indonesia sebagai bentuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, dalam mendukung potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia, Menteri BUMN Erick Thohir sangat mengapresiasi kedua perusahaan dalam mewujudkan kemitraan tersebut.

“Terima kasih kepada Microsoft Indonesia dan PT Pos Indonesia karena sudah membangun kebersamaan untuk menjaga potensi pertumbuhan Indonesia secara ekonomi yang tidak mudah targetnya. Itulah kenapa perlu ada peran kerja sama antara BUMN, private sector dan small-medium enterprise," ucapnya.

Peluncuran SATU Community dan SATU Talenta

Pada kesempatan yang sama, Microsoft Indonesia juga meluncurkan dua program komunitas di bawah payung SATU Karya. Pertama adalah SATU Community, sebuah komunitas bagi setiap individu di Indonesia yang tertarik belajar atau berinovasi menggunakan teknologi Microsoft. Mereka dapat saling bertanya dan berbagi pengetahuan maupun keterampilan teknis mengenai teknologi Microsoft dengan dipandu oleh Microsoft Most Valuable Professional (MVP) dan rekan-rekan komunitas developer.

Komunitas ini dapat diikuti melalui aka.ms/SATUCommunity. Kedua adalah SATU Talenta, komunitas LinkedIn tempat bertemunya talenta-talenta digital Indonesia yang telah memiliki sertifikasi Microsoft dengan para pelaku industri. Mereka dapat mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan dunia kerja. Mulai dari keterampilan digital yang relevan dengan kebutuhan industri, networking dengan perusahaan atau institusi, hingga berbagi lowongan pekerjaan. Komunitas ini dapat diikuti di aka.ms/SATUTalenta.

“Melalui SATU Community dan SATU Talenta, kami berharap dapat membantu menjawab kebutuhan dasar pencapaian ekonomi digital, yaitu keterampilan digital inklusif yang relevan dengan pekerjaan masa depan, sambil menjembatani pencari kerja dengan pemberi kerja. Selain dua program komunitas ini, kami juga masih akan terus mengeksplor kolaborasi dengan pelaku industri lain untuk menginisiasikan program-program SATU Karya lainnya,” ungkap Dharma.

Pembukaan Pos Bloc Jakarta Tahap II

Peresmian kemitraan Microsoft Indonesia dan Pos Indonesia serta peluncuran inisiatif SATU Karya tersebut merupakan bagian dari rangkaian SATU Festival. Diawali dengan acara peresmian pembukaan Pos Bloc Jakarta Tahap II. Dengan pembukaan ini, Pos Bloc Jakarta kini memiliki area bangunan seluas ±6.200 M2 yang dapat menampung 48 tenant UMKM dengan kapasitas 3.000-4.000 pengunjung per harinya.

Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad menyampaikan Pos Bloc dapat menjadi ruang publik yang memungkinkan terciptanya banyak kolaborasi lintas industri dan generasi.

"Dengan Spirit of Pos Bloc yaitu perubahan dan kebanggaan, kami optimistis transformasi Pos Indonesia, yang salah satu simbolnya adalah pengembangan creative hub Pos Bloc di berbagai kota, akan membawa Pos Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, semakin dekat dengan para muda milenial. Terakhir kami baru saja meresmikan Pos Bloc Medan, 29 Oktober 2022 lalu,” tuturnya.(OL-5)