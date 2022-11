Thales Minati Investasi di IKN, Bantu Kembangkan Ekosistem Smart City

PERUSAHAAN pertahanan dan teknologi asal Prancis, Thales berkomitmen untuk membantu pemerintah Indonesia mengembangkan konsep kota pintar atau smart city, terutama dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Presiden Direktur PT Thales Indoneisa Olivier Rabourdin mengatakan, sebagai perusahaan di bidang teknologi, Thales punya pengalaman membantu pengembangan kota pintar dan solusi di bidang teknologi dan informasi. Terlebih, kehadiran Thales di Indonesia selama 40 tahun terakhir, juga ikut terlibat di sektor publik dalam bidang teknologi, disamping kerja sama bidang militer.

"Secara khusus Thales punya pengalaman membangun smart city di beberapa negara di dunia. Di sisi lain, kami juga punya portofolio di bidang teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dan perlindungan data yang bisa kami tawarkan dalam pengembangan IKN," kata Rabourdin di Jakarta, Jumat (4/11) .

Senior Excecutive Vice President International Development Thales International Pascale Sourrisse menambahkan, Thales punya pengalaman kuat di bidang solusi digitalisasi, terutama di segmen keamanan. Di sisi lain, solusi dari Thales juga berkaitan dengan ekosistem pintar, seperti smart mobility dan smart city.

"Pada rencana perpindahan ibu kota, kami optimistis dalam melihat bagaimana teknologi Thales bisa membantu menguatkan ibu kota baru dan targetnya dalam mewujudkan konsep smart city, " ujar Sourrisse.

Di sisi lain, Sourrisse menegaskan komitmen Thales dalam membantu Indonesia menyiapkan infrastruktur teknologi di bidang pertahanan maupun telekomunikasi dan antariksa, hingga keamanan serta identitas digital.

Thales, lanjut Sourrisse saat ini ikut terlibat dalam pengerjaan 2 satelit komunikasi Indonesia, yaitu Satria -1 dan Telkom 113. Satelit Satria-1 yang merupakan satelit terkuat di Asia akan diluncurkan pada musim panas 2023 dan akan membawa konektivitas bagi jutaan penduduk Indonesia, termasuk wilayah-wilayah pedesaan paling terpencil.

"Selain itu Thales mendukung Indonesia dengan sistem-sistem manajemen lalu lintas udara (air fraffic management), smart cards dan solusi keamanan siber. Tujuan kami adalah mengembangkan aktivitas-aktivitas tersebut dan juga memasuki bidang lain," imbuh Sourrisse.

Di bidang pertahanan, komitmen Thales membangun kapabilitas militer Indonesia juga terus dilakukan. Terbaru, Thales menandatangani kontrak dengan PT Len untuk memperbarui integrated mission systems pada empat kapal Diponegoro-class. Kontrak tersebut ditandatangani oleh Presiden Direktur PT Len Industri Bobby Rasyidin dan Sales Director Thales Netherlands Erik-Jan Raatgerink di Indo Defence 2022 Expo & Forum.

Kapal-kapal tersebut akan segera diperbarui dengan Integrated Missions System termasuk dengan TACTICOS Combat Management System, serta software-driven radar technology terbaru yang mampu melawan ancaman-ancaman level tertinggi.

Thales juga menandatangani Memorandum-of-Understanding (MoU) terpisah dengan PT Pal untuk kolaborasi di masa depan dalam bidang Integrated Mission Systems and associated sensors and sub-systems untuk pasar ekspor Indonesia.

Pada Memorandum-of-Agreement (MoA) terpisah, PT Len dan Thales mengumumkan niat mereka untuk mendirikan joint venture (JV) yang akan dimulai dengan mengerjakan aktivitas-aktivitas Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) lokal untuk radar-radar yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Indonesia. Topik-topik tambahan lain juga akan diekplorasi termasuk radar, Command & Control systems, satelit-satelit militer, dan Combat Management Systems.

"Thales merasa terhormat terpilih sebagai rekanan strategis untuk mendukung DEFEND ID dalam membangun kapabilitas nasional dan mendukung Industri pertahanan domestik," pungkas Sourrisse. (RO/OL-7)