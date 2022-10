Super Adventure Dare To Be The Next Superpreneur Lahirkan Para Wirausaha Muda

KOMPETISI bisnis untuk generasi muda Indonesia kini mulai banyak digelar oleh lembaga profesional. Salah satunya adalah Super Adventure Dare To Be The Next Superpreneur yang mencari talenta muda dalam berwirausaha. Adapun ajang tersebut telah memasuki babak grand final.

Setelah sukses digelar tahun lalu, Super Adventure Dare To Be The Next Superpreneur kini juga sukses menggelar malam Grand Final Season 2 dengan pendaftar mencapai 2600 wirausahawan.

Dalam malam grand final yang di gelar di Sky Deck Sarinah, Jakarta, Super Adventure Dare To Be The Next Superpreneur turut mengundang 25 finalis grand final yang difasilitasi live product showing dari para finalis dari seluruh Indonesia. 25 finalis tersebut terdiri dari berbagai kategori wirausaha. Mulai dari feseyn, makanan dan minuman teknologi, bahan mentah, jasa, dan kerajinan tangan.

Terpilihnya 25 finalis wirausaha muda tersebut merupakan hasil kurasi yang dilakukan oleh para juri sekaligus mentor yang terdiri dari owner USS Networks & Kick Avenue Jeffry Jouw, Brian Imawan selaku CEO & Founder Jumpstart Indonesia Brian Imawan, CEO & Founder Rentique Dea Salsabila, Founder Sagara Boot Bagus Satrio, dan Founder NIION Adit Yara.

Dalam acara tersebut, pemenang program kompetisi Dare To Be The Next Superpreneur Season 1, Fahmi Adimara, turut memberikan motivasi kepada para finalis seasion 2.

"Pengalaman menjadi pemenang Super Adventure Dare To Be The Next Superpreneur Season 1 ialah selain dapat dana hibah dari Super Adventure, dapat networking lebih luas serta munculnya permintaan kolaborasi dari lintas sektor dan yang paling berasa ialah dapat menarik beberapa investor baru. Rencana kedepan kita akan buka di Jakarta Selatan dan Blitar," ungkap Fahmi yang kini juga menjabat sebagai CEO & Founder INDISCHE 1931 Coffee & Roastery.

Fahmi juga berpesan kepada para pemenang agar dapat mengembangkan bisnisnya, karena menurutnya perjalanan bisnis tidaklah instan dan praktis.

"Pesan buat teman-teman yang sedang mengembangkan bisnisnya, tetap semangat dan terus motivasi diri dan tim kalian. Karena perjalanan bisnis tidaklah instan dan praktis, akan terus akan bertemu rintangan yang akan menghadang nantinya," pungkas Fahmi.

Dalam malam Grand Final tersebut juga menyuguhkan keseruan menarik mulai dari fashion show, live mural, games, exhibition, bazaar dan musk yang menampilkan Geng Juara Kelas (Juara Supermusic 'Dare To Be The Next Superstar' Season 1), Mad Elephant (Juara Supermusic 'Dare To Be The Next Superstar' Season 2), dan Ardhito Pramono. (RO/OL-7)