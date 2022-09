Festival Citra Pariwara Pertama Kalinya Digelar Secara Offline di Bali

PERSATUAN Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) DKI Jaya kembali akan menggelar festival Citra Pariwara secara offline dan online (hybrid), setelah 2 tahun sebelumnya diselenggarakan secara online.

Tidak tanggung-tanggung, ajang festival tahunan para insan kreatif Indonesia tersebut, yang biasanya digelar di Jakarta, akan digelar di Bali, tepatnya di Hotel Sofitel Nusa Dua, pada 14-16 Desember 2022.



Dalam keterangan pers, Sabtu (24/90, Elwin Mok selaku Ketua P3I DKI Jaya menegaskan Citra Pariwara yang tidak pernah absen tiap tahunnya diselenggarakan sejak pertama kali 34 tahun lalu.

Citra Pariwara 2022 akan menjadi ajang pestanya insan kreatif se-Indonesia, apalagi mengingat setelah dua tahun diterpa pandemi.



“Kita orang iklan habitatnya memang di belakang layar, khusus setahun sekali ini ada Citra Pariwara yang menjadi panggung buat kita semua. Semoga karya-karya terbaik akan menang di tahun ini,” tuturnya.

Format Baru Acara

Sementara itu Reza Fitriano selaku Ketua Citra Pariwara 35, yang dibantu Devi Attamimi dan Adi S. Noegroho sebagai Wakil Ketua, menyampaikan beberapa hal baru lain, selain lokasi venue yang baru di pinggir pantai Nusa Dua, Bali.

Untuk pertama kalinya Citra Pariwara akan menggelar Awarding Night selama dua malam. Selain itu pelaksanaan Masterclass akan menjadi ”Road to CP35” dan diselenggarakan di bulan November di Jakarta.

Seminar sendiri akan dilakukan sebagai salah satu rangkaian acara di Bali bersama dengan program baru ”Up Close with The Award” sebelum Awarding Night dilaksanakan.



Dukungan Sponsor di Special Award dan BG & DM Awards

Pada Citra Pariwara tahun ini BG & Daun Muda Awards akan didukung oleh Youtube. Seperti tahun lalu, khusus Daun Muda Award akan ada sesi “sekolah” yang akan dimentori oleh tokoh-tokoh periklanan senior.

Selain itu di gelaran tahun ini akan ada Special Award yang didukung oleh Investing in Women. Award ini adalah kategori entry khusus untuk kampanye yang dengan berani menantang stereotip gender dengan menormalkan pembagian peran kepedulian dan ekonomi yang setara antar gender.



Juri-Juri Berkelas Internasional

Beberapa nama terkenal mengisi deretan presiden juri di Citra Pariwara tahun ini antara lain, Cheuk Chiang, Chief Executive Officer Dentsu Creative APAC; Jason Williams, Head of Creative Excellence Publicis Groupe APACMEA; I Ketut Alam Wangsawijaya, Executive Vice President BCA; Rajay Singh, Film Director & Founder of Directors Think Tank; Oliver Stutz, Executive Creative Director & Partner Two AM Music Global; Fahmi Rahmadiputra, Creative Director Hakuhodo Indonesia; dan Sandru Emil, Co-Founder/Creative Business Director Ambilhati.

Susilo Dwihatmanto selaku Ketua Badan Pengawas Periklanan P3I Pusat menyampaikan pentingnya karya-karya yang dikirim untuk tetap memperhatikan etika pariwara, mengingat nanti akan ada penjurian etika yang dilakukan oleh para anggota BPP P3I, sebelum karyanya dinilai oleh juri-juri utama kategori.



Hal ini juga ditegaskan oleh Reza Fitriano, “Jangan sampai udah daftar, bayar, gugur di penjurian etika jadinya gak lolos ke penjurian utama, kan sayang karya-karyanya yang awesome. Makanya yuk kita bareng-bareng merayakan ke-awesome-an. Kita tunggu ya di Bali!,” tutupnya. (RO/OL-09)