Jaris & K Menggandeng Influencer untuk Menciptakan Brand Awareness

Perusahaan creative outdoor advertising atau biasa disebut OOH, Jaris & K (PT Trimedia Imaji Rekso Abadi) melakukan ekspansi media kreatif luar ruang dengan menciptakan ekosistem untuk memudahkan brand menjangkau customer. Dimana brand akan mendapatkan layanan integrasi secara terstruktur untuk mencapai awareness dan imagery yang diharapkan.

"Jaris & K berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari brand team dimana mereka memerlukan integrasi platform yang mengkombinasikan antara media luar ruang dengan digital yang akan diamplifikasi menggunakan big data," tutur Komarudin Fuad, Pimpinan Jaris & K.

Nantinya, Jaris & K akan menyediakan konten kreatif yang dibuat semenarik mungkin untuk memberikan engagement kepada target market brand. Diperkuat melalui digital yang tentunya akan memberikan impact yang luar biasa pada brand awareness dan imagery brand tersebut.

Dalam hal ini, Jaris & K memiliki strategi untuk menjangkau target market dari brand melalui viral effect yang dihasilkan dari integrasi media luar ruang, kreatif dan digital. Selain dapat menyasar target market sebanyak-banyaknya, viral effect ini juga bisa berguna untuk mengetahui eksistensi sebuah brand.

Konten kreatif yang dibuat harus memiliki value yang dapat diperbincangkan khalayak ramai. Di sini dapat menggunakan out of home media atau media luar ruang seperti digital billboard, videotron, vehicle advertising, pedestrian hingga retail.

Efektifitas OOH dalam menyampaikan suatu konten masih sangat relevan hingga saat ini karena media luar ruang dipasang di lokasi-lokasi strategis yang dapat menjangkau audience lebih banyak. Tinggal bagaimana pengemasannya agar iklan tersebut menjadi viral.

OOH dan media sosial bisa saling berintegrasi dalam mencapai awareness dan imagery. OOH bisa digunakan untuk memperkuat sebuah gerakan di media sosial, begitu pula sebaliknya. OOH menjadi media yang baik untuk menjembatani dunia nyata dan dunia maya. Kombinasi antara keduanya dapat menjaring audience yang lebih besar lagi.

Jaris & K sendiri dalam mengimplementasikan integrasi melalui digital dengan menggabungkan ide-ide kreatif, insight-insight industri, dan data-data yang sudah diolah. Sehingga sehingga terciptalah sebuah konsep yang dapat dioptimalisasi, diamplifikasi, dan terukur sesuai dengan kebutuhan yang didukung oleh berbagai macam elemen digital, seperti influencer, lifestyle media community, dan sebagainya.

Perusahaan yang juga didirikan oleh Hendy Drajat dan Bachrein F. Kaliwuge itu sengaja menggandeng influencer sebagai partner untuk menggiring opini publik, baik secara daring maupun luring. Seperti yang kita ketahui, impact yang diberikan oleh para influencer ini sangatlah besar.

"Para influencer tersebut memiliki pengikut secara daring dan luring yang dapat membentuk sebuah opini publik yang kuat apabila dikemas dengan aktivitas dan konsep yang kreatif tanpa mengurangi ciri khas dari para tokoh influencer tersebut yang berefek untuk meningkatkan visibilitas brand," tutur Komarudin.

Ketika konten dikemas secara kreatif dan meninggalkan kesan baik kemudian ditarik ke media sosial sehingga menjadi viral, di situlah letak kemampuan OOH mengubah pemasaran di dunia nyata menjadi sensasi di media sosial. (RO/OL-12)