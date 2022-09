Maucash Dukung UMKM untuk Pemulihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

SELAIN terkenal telah menjadi rekan keuangan yang baik untuk masyarakat lewat pinjaman dana tunai, Maucash juga berdiri untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Setelah meluncurkan produk terbarunya yang dinamai MauModal pada bulan Agustus lalu, kini Maucash kembali memperkenalkan jati dirinya sebagai pendukung kuat perkembangan bisnis UMKM.

Kali ini, Maucash dengan hadir sebagai salah satu narasumber di dalam seminar “The Role of SMEs in Tourism Industry vs Global Challenge” yang diselenggarakan oleh Indonesia Marketing Association Chapter DKI Jakarta (IMA) yang merupakan bagian dari Asia Marketing Federation (AMF) pada Minggu (11/9).

Pandemi Covid-19 yang muncul pada awal tahun 2020 menjadi sebuah tantangan yang besar bagi seluruh negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia.

Dampak negatif dari pandemi Covid-19 dapat kita lihat disaat pertumbuhan ekonomi di Indonesia bergerak melambat.

Salah satu sektor perekonomian yang merasakan kerugian terbesar adalah sektor pariwisata.

Tetapi, dengan waktu yang terus berjalan, keterpurukan tersebut dapat perlahan pulih kembali akibat hadirnya UMKM. Hingga kini, UMKM pun dicap sebagai tulang punggung ketahanan perekonomian di Indonesia.

“Rasanya sudah menjadi rahasia umum bahwa salah satu faktor pulihnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia sejak pandemi adalah karena kehadiran UMKM," ujar Indra Suryawan - Direktur Marketing Maucash, selaku representatif dari Maucash yang menjadi narasumber dalam seminar tersebut dalam keterangan pers, Selasa (13/9).

"Selaras dengan salah satu tujuan G20 tahun ini, yaitu untuk meningkatkan kembali sektor pariwisata, Maucash juga sangat bersemangat untuk membantu pemerintahan Indonesia," katanya.

"Maucash juga mendukung strategi dari negara-negara G20 dengan MauModal untuk membantu UMKM dalam perihal permodalan agar tetap dapat menjalankan peran besarnya sebagai penyokong kekuatan ekonomi di Indonesia khususnya dalam ranah pariwisata dan ekonomi kreatif,” papar Indra.

MauModal adalah produk hasil kolaborasi antara Maucash dan AstraPay. MauModal dapat membantu para pelaku bisnis UMKM di Indonesia mendapatkan pinjaman modal kerja agar usahanya dapat terus berkembang.

Nantinya, para pelaku bisnis UMKM akan mendapatkan kemudahan untuk mengakses pinjaman hingga Rp1 miliar dengan tenor hingga 18 bulan, juga bunga yang rendah mulai dari 0,99% per bulan (dengan syarat dan ketentuan berlaku) yang dapat diakses dari platform pinjaman P2P lending Maucash.

“Tujuan besar akan tercapai lebih mudah jika banyak dari kita yang turut berpartisipasi. Maucash berharap, dengan adanya MauModal ini, UMKM di Indonesia akan terus berkembang pesat dan perekonomian kita akan jauh lebih kuat lagi, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," paparnya.

"Tantangan global tidak bisa kita hindari, tetapi pasti bisa kita hadapi. Dan untuk para pelaku bisnis UMKM yang belum tergabung sebagai merchant AstraPay, mungkin bisa segera mendaftarkan gerainya untuk dapat menikmati produk MauModal yang kami tawarkan,” tambah Indra. (RO/OL-09)