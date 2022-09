Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan G20 Siap Digelar di Bali

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan kesiapannya menggelar Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan G20 di Bali. Rangkaian pertemuan akan berlangsung pada 12-14 September 2022.

Berbagai persiapan baik sisi substansi maupun teknis dinyatakan sudah siap secara optimal. Rangkaian kegiatan di Bali terdiri dari Pertemuan Keenam Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 (The 6th G20 Employment Working Group/EWG Meeting).

Kemudian, ada 2022 G20 OSHNet (Occupational Safety and Health Network) Annual Meeting, serta Pertemuan Menteri-menteri Perburuhan dan Ketenagakerjaan G20 (G20 Labour and Employment Ministers Meeting/LEMM).

""Rangkaian pertemuan ini dihadiri langsung Menteri Ketenagakerjaan G20, negara undangan, organisasi internasional dan lainnya," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan resmi, Minggu (11/9).

Presidensi Indonesia G20 bidang ketenagakerjaan mengusung tema utama Improving the Employment Condition to Recover Together (Meningkatkan Kondisi Kerja untuk Pulih Bersama). Tema utama tersebut kemudian diturunkan menjadi 4 isu prioritas yang dibahas dalam pertemuan EWG.

"Target utama kita adalah negara-negara G20 menyepakati Deklarasi Menteri-menteri Ketenagakerjaan G20 yang telah dibahas di forum EWG," ujar Ida.

Untuk menyukseskan agenda tersebut, Kemnaker menggandeng Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia, The Business 20 atau B20, Labour 20 (L20), dan Pemerintah Provinsi Bali.

"Mudah-mudahan kegiatan berjalan baik dan menghasilkan produk sesuai yang kita harapkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Kemnaker juga telah menggelar 1st International Conference on Manpower and Sustainable Development (IMSIDE)/Konferensi Internasional Pertama tentang Ketenagakerjaan dan Pembangunan Berkelanjutan, yang diselenggarakan pada 8-9 September 2022 di Bali. (OL-6)