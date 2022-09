Ekspansif di Tengah Pandemi, EPIC Gelar Malam Penghargaan bagi Mitra Bisnis

KIPRAH EPIC di dunia konsultasi pengembangan maupun pemasaran properti tanah air terbilang semakin matang. Meski baru memasuki usia ke- 4, perusahaan konsultan yang berbasis di Tangerang Selatan - Banten tersebut telah sukses mengepakkan sayap bisnisnya di lima kota besar, mencakup Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, dan Bali.

Pada lima kota besar tersebut, kini EPIC tengah menangani lebih dari 20 proyek besutan pengembang properti ternama seperti Emerald Land Development, Greenwoods Group, Bumi Serpong Damai-Sinar Mas Land, PT Summarecon Agung Tbk, PT Ciputra Depelopment Tbk, dan PT Alam Sutra Realty Tbk.

Sebagai ungkapan kebanggaan sekaligus apresiasi terhadap para pihak yang turut menghantarkan kesuksesan tersebut, berbarengan dengan perhelatan 4th EPICVERSARY, yang jatuh pada 18 Agustus 2022, EPIC menggelar EPIC Awards 2022 di The Spring Club, Summarecon Serpong, Tangerang, Banten.

Founder & CEO Epic Property M. Gali Ade Nofrans mengungkapkan EPIC Awards diberikan kepada para marketers di seluruh kantor cabang, partner developer dan perbankan serta vendor.

“Penghargaan ini mutlak kami berikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mengembangkan EPIC. Sebab, tanpa mereka, EPIC bukan apa-apa dan tak akan bertumbuh menjadi seperti sekarang,” katanya.

Beberapa dari kategori EPIC Awards 2022 diantaranya: EPIC Partner Tribute yang diberikan kepada mitra yang selama ini telah bekerja dan bertumbuh bersama EPIC, EPIC Mighty Marketer of the Year diberikan kepada sales dengan nilai transaksi tertinggi, EPIC Ultimate Dealer of the Year yang diberikan kepada sales dengan jumlah transaksi terbanyak, dan EPIC People of the Year yang diberikan kepada personil EPIC dengan dedikasi serta performa terbaik selama setahun terakhir.

Selain itu, sejumlah penghargaan juga diberikan kepada sales berprestasi dan kantor-kantor cabang EPIC yang telah menunjukan kinerja terbaik dalam meraih sejumlah pencapaian pada kurun waktu 2021-2022.

Malam penganugerahan itu juga dimeriahkan oleh penampilan dance dari USB Trisakti, suguhan musik dari Abe Project, komedi tunggal oleh Ridwan Remin, serta ditutup oleh penampilan dari Diskoria.

Menurut Nofrans,, kehadiran EPIC didasari atas rasa kepeduliannya dalam membantu developer dari segi pengembangan dan pemasaran rumah berkualitas dengan segmentasi pasar yang tepat sasaran. Di sisi lain, dirinya juga ingin membantu masyarakat untuk mendapatkan rumah sesuai dengan kebutuhan.

“Jadi, kami berada di tengah-tengah. Dari sisi bisnis turut mendorong perkembangan pelaku properti dengan memberikan pendampingan agar menghasilkan keuntungan. Sementara dari sisi konsumen, EPIC menawarkan solusi kepemilikan rumah mulai dari kualitas, lokasi, kenyamanan, hingga skema pembayaran yang beragam dan ringan,” ungkapnya.

Dalam membangun usaha, lanjut Nofrans, EPIC senantiasa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh mitra bisnis dan seluruh stakeholders terkait. Caranya, memberikan layanan memusakan melalui aktivitas pemasaran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

“Kami berusaha selalu menyelesaikan penjualan unit-unit properti lebih cepat dari waktu yang dijanjikan. Ke depannya, kami memastikan untuk terus meningkatkan layanan demi kepuasan para mitra bisnis di industri properti tanah air,” akunya.

Nofrans berharap, seiring dengan sinyalemen kebangkitan pasar properti nasional yang semakin menguat, binis konsultan juga semakin berkembang. Selain meningkatkan jumlah proyek yang ditangani dengan sebaran wilayah lebih luas, juga dapat menambah kantor cabang EPIC hingga ke seluruh pelosok negeri.

“Saat ini, kami baru memiliki lima kantor cabang. Tahun depan, mudah-mudahan bisa menggandakan jumlah tersebut,” pungkasnya. (RO/OL-7)