Petrokimia Gresik Raih Penghargaan Tertinggi TJSL & CSR Award 2022

PETROKIMIA Gresik memperoleh apresiasi tertinggi berupa Bintang 5 dalam ajang nasional Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) & CSR Award 2022 yang diselenggarakan Majalah BUMN Track bersama Indonesia Shared Value Institute (ISVI).

Tidak hanya itu, Direktur Utama Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo juga dinobatkan sebagai The Most Committed Leader to TJSL Initiative on Developing Healthy Villages di ajang yang sama.

Perolehan penghargaan TJSL & CSR Award tahun ini bukan yang pertama kalinya. Dalam event perdana di 2021, Petrokimia Gresik juga membawa pulang seluruh penghargaan tertinggi dalam ajang tersebut yakni Juara 1 dalam empat kategori sekaligus, yaitu Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan, Pilar Hukum & Tata Kelola, serta The CEO/Leader of TJSL Initiative Manufacturing untuk Direktur Utama Petrokimia Gresik.

TJSL & CSR Award sendiri merupakan bentuk apresiasi tertinggi kepada BUMN yang telah memberikan manfaat sesuai Permen BUMN PER-05/MBU/04/2021. Regulasi tersebut mengarahkan agar program TJSL BUMN mendukung core business perusahaan, sehingga menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.

“Penghargaan ini menjadi wujud pengakuan publik bahwa program TJSL & CSR Petrokimia Gresik saat ini telah berhasil menumbuhkembangkan perekonomian rakyat. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kinerja TJSL & CSR perusahaan sebagai investasi sosial yang tidak hanya menghadirkan manfaat bagi masyarakat, tapi juga mampu memberikan return positif bagi perusahaan,” ujar Dwi Satriyo melalui keterangan resmi, Sabtu (13/8).

Ia juga menjelaskan bahwa apresiasi tersebut diraih berkat program-program TJSL dan CSR perusahaan yang dinilai selaras dengan program pemulihan ekonomi pascapandemi yang digagas pemerintah, serta sekaligus mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Komitmen tersebut, salah satunya diimplementasikan melalui program Mitra Kebanggaan atau yang lebih dikenal dengan akronim 'Mangga' sejak Agustus 2021 lalu. Program itu meneruskan kontribusi anak perusahaan Pupuk Indonesia dalam memberdayakan dan mengembangkan ekonomi masyarakat sejak 1984 melalui program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK).

Program Mangga yang secara umum menyasar dua sektor yakni agrosociopreneur dan creativesociopreneur itu dilahirkan dikala perekonomian nasional butuh dorongan pertumbuhan akibat pandemi.

"Melalui program itu, Petrokimia Gresik telah membantu lebih dari 650 mitra yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta dan sekitarnya, dengan penyaluran dana bergulir mencapai Rp50 miliar di tahun ini. Alhamdulillah selama satu tahun berjalan, program Mangga mampu memulihkan perekonomian mitra kami untuk tumbuh lebih cepat,”

Hingga saat ini, Petrokimia Gresik telah menjalankan delapan program Mangga yaitu Pedagang Unggul, Majukan Usaha Rakyat, Go Organik Level Ketiga, Generasi Muda, Mama Dikasih Usaha, Orientasi Ekspor, Pengelolaan Keuangan dan Bisnis Modern, serta Transakisi melalui E-commerce.

Melalui program Pedagang Unggul, perseroan berupaya memberdayakan pedagang pupuk nonsubsidi untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Manfaat yang didapatkan kios sangat banyak. Selain memperoleh pinjaman modal tanpa bunga, kios juga mendapatkan akses yang lebih mudah untuk mendapatkan pupuk nonsubsidi dan bantuan promosi.

“Secara keseluruhan, pelaksanaan program ini mampu mendongkrak laba kios sebesar 43% dan meningkatkan panen petani rata-rata sebesar 33%,” ujar Dwi Satriyo. (OL-7)