Skye Suites Sydney Raih Gelar Apartment/Suite Hotel of The Year 2022

SKYE Suites Sydney berhasil meraih gelar ‘Apartment/Suite Hotel of Year’ di Tourism Accommodation Australia NSW Awards untuk tahun 2022.

Skye Suites berhasil mencetak trifecta tahun ini dengan tiga hotel yang dinominasikan sebagai finalis dalam kategori tersebut.

Skye Suites Sydney, Skye Suites Green Square, serta Skye Suites Parramatta, dan pada akhirnya Skye Suites Sydney yang berhasil meraih penghargaan tersebut. .

Sebuah torehan sejarah melalui pencapaian yang sangat jarang terjadi di industri perhotelan Australia yang tercipta trifecta untuk satu kategori.

“Kami merasa sangat terhormat telah dinominasikan tidak hanya satu, tetapi seluruh hotel kami untuk kategori ini," kata David Bowen, Head of Hotels, Skye Suites, Australasia., dalam keterangan pers, Senin (25/7)

"General Manager properti kami, Melaine Robinson telah menciptakan kombinasi sempurna antara fungsi bisnis dengan suasana resor,” jelas David Bowen

“Bersama dengan timnya yang berdedikasi dan perhatiannya terhadap detail," katanya,

"Melaine terus memenuhi semua standar industri dan terlihat menonjol di kota yang dipenuhi dengan hotel bintang 5, ini adalah prestasi yang luar biasa setelah lebih dari dua tahun kita menghadapi pandemi covif-19, ” papar David Bowen.

“It’s beyond our wildest dream di mana kami berhasil menempatkan tiga hotel kami sebagai finalis untuk bersaing dengan emoat hotel lainnya mengingat jaringan Skye Suites baru berdiri 5 tahun yang lalu,” tambahnya.

Baca juga: Sinar Mas Land dan Mitra Belanja Anda Bangun Superstore Premium GrandLucky

Berbicara kepada hadirin, Chairman Of The Board at Tourism Accommodation Association (TAA) NSW, Richard Doyle mengungkapkan bahwa malam penghargaan ini bukan hanya kesempatan untuk merayakan para finalis dan pemenang.

Penghargaan juga merupakan kesempatan akan pengakuan atas rasa kekeluargaan dan komitmen yang telah menyatukan industri selama pandemi.

“Dampaknya mungkin dirasakan berbeda oleh Anda semua, tetapi tidak ada yang lolos tanpa terluka,” katanya.

Sementara itu CEO TAA NSW and National, Michael Johnson mengatakan malam adalah waktu yang tepat bagi industri untuk bangkit kembali setelah tantangan dua tahun terakhir.

“Bagaimanapun, pandemi membuktikan bahwa industri kita terbukti tangguh dan inovatif,” kata Michael Johnson

Tourism Accommodation Australia NSW Awards for Excellence diakui sebagai penghargaan perhotelan dan pariwisata paling bergengsi, yang menghargai pencapaian keunggulan dalam berbagai kategori dalam industri akomodasi termasuk kontribusi masyarakat, akomodasi, restoran, bar, dan mereka yang terlibat.

Lebih dari 600 undangan hadir pada acara penganugerahan tersebut yang merupakan para pemimpin di bidang industri dan politik termasuk di antaranya Menteri Urusan Transportasi dan Veteran untuk Negara Bagian NSW, David Elliot, Menteri Bayangan Bidang Perdagangan dan Pariwisata, Kevin hogan serta Presiden Australian Hotels Association NSW and National, Scott Leach.

Konsep Skye Suites adalah untuk menciptakan properti bergaya resor di lokasi perkotaan.

Suite bergaya apartemen ini menampilkan interior minimalis karya desainer dan tata ruang terbuka yang luas dengan semua kenyamanan rumah di samping beberapa tambahan ekstra premium.

Fitur utama adalah balkon atau area terbuka, yang tidak terlihat di sebagian besar hotel di Sydney dan merupakan aset utama hotel.

Skye Suites Sydney menampilkan pemandangan kota dan cakrawala Sydney melalui lengkungan batu bata, baja, dan kacanya yang dramatis, dirancang Koichi Takada yang telah memenangkan banyak penghargaan.

Menawarkan kemewahan unit studio, studio eksekutif, suite dengan satu dan dua kamar tidur mulai dari 47 meter persegi hingga 68 meter persegi dengan pilihan satu atau dua kamar mandi, mereka menawarkan hampir dua kali ukuran kamar hotel standar.

Semua kamar dilengkapi dengan tempat tidur mewah dari Sleeping Duck dengan tingkat kekerasan yang bisa diatur, dapur yang lengkap, binatu internal, dan kamar mandi dengan perlengkapan mandi dari Smith & Co yang eksklusif.

Agar tetap terhubung, setiap suite memiliki streaming StayCast unlimited dari ponsel, tablet, atau laptop ke TV layar datar besar dan teknologi dalam kamar serta Wi-Fi berkecepatan tinggi secara gratis.

Skye Suites Sydney adalah rumah bagi salah satu kolam renang di Sydney yang paling menakjubkan dan instagramable.

Digambarkan sebagai gua es, kolam renang in-door ini memungkinkan mereka yang ingin berolahraga atau berenang dengan santai sepanjang tahun. Hotel ini juga memiliki spa dan gym yang canggih.

Skye Suites Sydney terletak di pusat kota Sydney dan hanya beberapa menit berjalan kaki ke kawasan Darling Harbour dan Barangaroo, Sydney, Australia. (RO/OL-09)