Listing di Bursa, Begini Kinerja Keuangan Tera Data Indonusa Produsen Laptop Axioo

PT Tera Data Indonusa Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (20/7/2022). Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer ini memakai kode saham AXIO dalam perdagangan sahamnya.

Direktur Utama AXIO, Michael Sugiarto, mengemukakan, dalam penawaran umum perdana saham atau Intitial Public Offering (IPO), AXIO melepas sejumlah 1.040.126.500 saham kepada publik dengan nominal Rp25 per saham.

Besaran saham yang ditawarkan setara dengan 17,81% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Dalam hajatan IPO ini, AXIO meraup dana segar sejumlah Rp145,617 miliar. Itu berarti harga IPO produsen laptop merek Axioo ini sebesar Rp140 per saham.

“Investor sangat antusias menyambut saham AXIO. Hal itu terlihat dari tingginya minat selama masa penawaran, sehingga mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribed sebanyak 78 kali,” kata Michael dalam siaran persnya.

Dari sisi kinerja, AXIO menunjukkan kinerja keuangan yang baik dan bertumbuh positif secara konsisten. Ini tercermin pada laporan laba rugi. Pada kinerja secara tahunan 2021 AXIO berhasil mencatatkan kenaikan laba bruto sebesar 400% menjadi Rp264 miliar. Alhasil laba bersih tahun berjalan berhasil mengalami kenaikan sebesar 1.056% YoY menjadi Rp135 miliar.

Pada tahun 2020 dan 2021, terjadi peningkatan permintaan akan produk Teknologi Informasi (TI), khususnya notebook dan laptop. Kondisi ini turut meningkatkan bisnis notebook dan laptop AXIO di Indonesia karena adanya new normal, dampak dari Covid-19.

Pada periode 31 Desember 2021, tercatat rasio pertumbuhan dan juga rasio profitabilitas membukukan kinerja positif, termasuk pendapatan, Net Profit Margin (NPM) hingga Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE), bersamaan dengan rasio solvabilitas yang sangat sehat. Ini terlihat pada Debt to Asset (DAR) hanya sebesar 0,62x. Hal ini mencerminkan AXIO memiliki kinerja yang sehat.

Pada kinerja full year dari tahun 2019, 2020 sampai dengan 2021, AXIO secara konsisten membukukan peningkatan kinerja pendapatan dan penjualan yang bertumbuh.

Michael mengemukakan, di zaman modern seperti sekarang tentunya penggunaan teknologi dan internet sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat pada umumnya. Kemajuan teknologi bisa dinikmati dari orang dewasa hingga anak kecil dan penyebarluasan informasi menjadi sangat mudah di zaman ini. Cukup dengan menggunakan teknologi internet, informasi dapat tersebar dan diakses oleh siapa pun di belahan dunia manapun.

Sebagai salah satu perusahaan IT terkemuka di Indonesia dengan brand laptop unggulan yaitu Axioo mencermati kondisi kebutuhan akan talenta muda berkompeten di Indonesia. Program ini menjadi sebuah wadah yang mumpuni bagi siswa/i yang ingin mengasah kemampuan menjadi seorang teknopreneur.

Peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dilepaskan. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, AXIO terus berusaha menghadirkan aksi nyata bagi pelajar.

Menurut Michael, AXIO merupakan perusahaan yang paling siap memenuhi ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) sesuai dengan kebijakan Pemerintah. (RO/E-1)