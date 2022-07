CORE : Inflasi Indonesia di Atas 4% Masih Aman

DIREKTUR Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah berpendapat inflasi Indonesia masih aman, meski melampaui batas kisaran sasaran Bank Indonesia (BI) 4% secara year on year (yoy).

Badan Pusat Statistik mengumumkan inflasi pada Juni secara tahunan atau year on year (yoy) sebesar 4,35%. Piter mengatakan, kenaikan inflasi sudah diperkirakan mengikuti kenaikan harga komoditas global.

"Meski tinggi, tingkat inflasi saat ini masih sangat aman. Masih jauh dari tanda-tanda krisis," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (1/7).

Inflasi Indonesia di Juni dikatakan masih rendah dibandingkan inflasi di negara maju, seperti Amerika Serikat di kisaran 8%.

"Apalagi kalau dibandingkan Turki yang sudah hyper inflasi di atas 80%," ujarnya.

Kendati demikian, Piter mengatakan potensi inflasi di Indonesia masih bisa meningkat tajam ke depan. Hal ini apabila pemerintah menaikkan harga barang-barang subsidi, seperti gas elpiji 3 kilogram, BBM hingga kenaikan tarif listrik.

"Jika kebutuhan energi naik, maka bisa memicu lonjakan inflasi yang liar. Inflasi bisa melonjak di atas 6%. Ini yg harus dihindari oleh pemerintah," jelas Piter.

Ia mengharapkan pemerintah harus menjaga inflasi dengan tidak menaikkan pertalite dan gas elpiji 3 kg dengan mengatur distribusi secara tepat sasaran.

Bank Indonesia juga diharapkan juga menahan inflasi dengan kebijakan moneter yang lebih ketat. "Termasuk dengan menaikkan suku bunga acuan pada waktunya," pungkasnya. (OL-6)