Catat Kinerja Positif, Pangansari Utama Bersiap IPO

RAPAT Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Pangansari Utama (PSU), Senin (6/6) menyepakati rencana untuk go public atau melakukan Initial Public Offering (IPO) tahun depan

"Agenda RUPST hari ini pengesahan laporan keuangan 2021. Kemudian yang paling penting kita sahkan dalam rapat ini adalah persiapan untuk pengesahan persetujuan melakukan IPO pada tahun depan. Mudah-mudahan ini bisa segera terlaksana dengan baik," ungkap CEO Media Group Mohammad Mirdal Akib, dalam rapat yang berlangsung di Kantor Pusat Pangansari Utama.

Mirdal menjelaskan, seluruh persiapan untuk menuju IPO telah dilakukan Pangansari. Bahkan, seluruh persyaratan kondisi untuk Pangansari go public sudah terpenuhi, tinggal bagaimana melakukan langkah-langkah yang disesuaikan dengan persyaratan IPO.

"Kita berharap dengan go public-nya Pangansari nanti bisa makin membuat Pangansari menjadi tumbuh dan melibatkan sektor publik dalam rangka transparansi dan pertumbuhan sektor industri, khususnya Pangansari itu sendiri. Agar nantinya bisa berkembang lebih luas per divisi yang telah dikembangkan dengan direksi dan komisaris untuk go internasional," paparnya.

Presiden Direktur PT Pangansari Utama Maghfur Lasah berharap Pangansari bisa terus tumbuh lebih bagus dan besar, baik di dalam negeri maupun internasional.

"Pangansari juga diharap akan meningkatkan kinerjanya yang sebelumnya kita konsolidasi sekarang kita ingin terbang ya, untuk kemajuan Pangansari dan tentu untuk kemajuan Media Group. Salah satu agendanya Pangansari akan menyiapkan IPO tahun depan, sebagai bukti Pangansari pertumbuhannya sangat bagus, secara bisnis maupun keuangan," ungkapnya.

Dia menuturkan, Pangansari akan berubah. Selain itu, modal bisnisnya akan terbuka jadi tidak hanya dimiliki oleh perusahaan, tetapi juga dapat dimiliki oleh masyarakat.

"Jadi ini suatu strategi Pangansari untuk go internasional, karena kita suatu industri yang memproduksi pangan untuk keperluan dalam negeri dan juga untuk ke luar negeri melalui ekspor-impor. Yang pertama tentu kita akan menjaga branding kualitas itu sangat penting karena kita industri makanan yang sehat dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan customer," ujar dia. (OL-7)