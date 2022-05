GGRP Raih TOP 50 Emiten dengan Tata Kelola Perusahaan Baik

EMITEN baja nasional PT Gunung Raja Paksi Tbk (GGRP) berhasil meraih Top 50 Emiten dengan Tata Kelola Perusahaan Terbaik. Penghargaan tersebut diberikan Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dalam ajang The 13th IICD Corporate Governance Award, hari ini di Graha CIMB Niaga Jakarta. Dalam hal ini, GGRP meraih penghargaan Best Equitable Treatment of Shareholders untuk kategori perusahaan menengah (Mid Cap).

Menurut Ketua IICD Sigit Pramono, IICD Corporate Governance Award, merupakan ajang tahunan pemberian apresiasi kepada perusahaan-perusahaan publik dengan praktik GCG terbaik. Selain itu, perusahaan juga tidak terkait kasus serius yang bertentangan dengan prinsip-prinsip GCG.

Penilaian dilakukan kepada 200 emiten dengan market kapitalisasi terbesar dan menengah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang didukung 10 asesor. Adapun penggunaan metode penilaian, berdasarkan Asean CG Scorecard.

“Berdasarkan hasil penilaian independen yang kami lakukan, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada PT Gunung Raja Paksi, Tbk, yang termasuk dalam TOP 50 Emiten dengan Kapitalisasi Pasar Menengah (Mid Cap PLCs),” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/5).

Dalam acara yang juga dihadiri mantan Wakil Presiden Prof. Dr. Boediono tersebut, penghargaan bagi GGRP langsung diterima Direktur Felix Sugianto. Pelaksanaan acara dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid–19, sesuai anjuran Pemerintah.

Felix mengatakan, pemberian anugerah merupakan bukti bahwa GGRP terus meningkatkan penerapan GCG. Penerapan GCG tersebut bahkan menjadi salah satu prioritas, seiring masuknya perusahaan ke lantai bursa. “Bagi GGRP, penerapan GCG adalah hal vital. Karena kami terus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas,” jelas Felix.

Felix menambahkan, khusus untuk kategori Best Equitable Treatment of Shareholders, salah satu kriteria pemberian anugerah adalah, perusahaan yang telah menerapkan jaminan perlakuan yang sama bagi para pemegang saham.

Pemberian anugerah tersebut, lanjut Felix, akan menjadi pendorong bagi GGRP untuk terus meningkatkan prinsip-prinsip GCG itu sendiri. “Karena menurut kami, penerapan GCG sangat penting bagi sustainabilitas atau keberlanjutan usaha GGRP,” pungkas Felix

Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), merupakan lembaga nirlaba yang didirikan 10 universitas dan sekolah bisnis terkemuka. Lembaga ini menyediakan jasa advokasi, pelatihan dan riset dalam bidang tata-kelola perusahaan (corporate governance). IICD juga merupakan pendiri dan sekaligus anggota Institutes of Directors in East Asia network (IDEA.net) yang beranggotakan Institute of Directors di Indonesia, China, Hong Kong, Korea, Malaysia, Filipina, Singapure, Thailand, dan Taiwan. (OL-13)

