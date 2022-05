Pameran Indonesia Properti Expo 2022 Adakan Flash Sale

GELARAN Indonesia Properti Expo (IPEX) menggelar promo menarik melalui acara Flash Sale yang melibatkan sejumlah pengembang, mulai dari down payment (DP) 0% , free biaya-biaya lain, serta diskon hingga Rp100 jutaan.



“Acara Flash Sale ini akan menjadi ajang mendapatkan transaksi menarik bagi calon pembeli properti yang berada di seluruh Indonesia, karena flash sale dapat disaksikan secara online maupun offline," jelas Abdi Fajrin, Senior Marketing Manager PT Adhouse Clarion Events (ACE) dalam keterangan, Selasa (17/5)

"Mereka tetap bisa memperoleh promo menarik seperti DP nol persen sampai free biaya-biaya lain dari pengembang,” ujar Abdi.



Kemudian, beragam kemudahan ditawarkan oleh 12 pengembang properti melalui acara Flash Sale yang akan berlangsung selama dua hari, Kamis (18/5) dan Jumat (19/5) dari pukul 11.45 - 21.00 WIB.



Pengembang tersebut di antaranya pengembang PT Adhi Commuter Properti (LRT City), PT Mekar Agung Sejahtera (MAS Group), PT Dwigunatama Rintisprima (Harvest City), Subur Progress (Paradise Serpong City & Paradise Resort City), dan pengembang PP Urban (Urban Town Serpong & Urban Twn Karawang).

Kemudian pada flash sale juga melibatkan pengembang Waskita Realty (Vasaka Solterra, Vasaka Nines, Vasaka Bali), PT Graha Perdana Indah (Candi Garden Sawangan), PT Setiawan Dwi Tunggal (The Parc), PT Multiguna Cipta Mandiri (Casa De Ramos), PT. Semesta Membangun Indonesia (Pesona Remboelan), PT Borneo Daya (Gardenia Cileungsi).



“Nikmati berbagai kemudahan dalam memiliki rumah impian dan dapatkan berbagai promo menarik yang akan ditawarkan pengembang nanti voucher belanja, free biaya KPR dan sertifikat SHM,” tambah Abdi Fajrin.



Sementara, pameran IPEX tersebut merupakan hasil kerjasama dengan Bank BTN didukung Kementerian PUPR, Kementerian BUMN dan DPD REI DKI Jakarta.



Pada pagelaran ini, BTN menawarkan suku bunga 2,22%, melalui program Property for Millennials dalam pameran Indonesia Properti Expo 2022, tanggal 15 – 22 Mei 2022 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan.



Tak hanya itu, promo yang ditawarkan termasuk jangka waktu cicilan KPR hingga 30 tahun dan potongan biaya-biaya seperti provisi, administrasi dan diskon asuransi.



Tahun ini, pameran Indonesia Properti Expo menargetkan mayoritas konsumen dari kaum millennial dan first-home buyers.



Pada penyelenggaraan tahun ke-39 ini, Indonesia Properti Expo menghadirkan lebih dari 225 proyek properti dari pengembang pilihan di antaranya Metropolitan Land, Rancamaya, Ciputra Grup, Adhi Commuter Properti, Perumnas, Graha Perdana Indah, Triyasa Propertindo dan beberapa pengembang lainnya sebanyak 60 Pengembang. Tak hanya itu, harga properti yang terdaftar di Pameran dibanderol mulai dari harga Rp.168 Juta.



Vice President PT. Adhouse Clarion Events selaku penyelenggara Pameran, Gad Permata, optimis menjadi momen yang tepat untuk generasi muda mewujudkan mimpi punya rumah sendiri.



"Tahun ini merupakan momen yang paling tepat bagi generasi milenial khususnya yang ingin mewujudkan hunian impian," katanya.



“Dengan promo dan potongan yang ditawarkan dari pengembang serta Bank BTN yang memberikan tambahan kemudahan dalam proses layanan perbankan, tahun ini merupakan sebuah awal yang tepat jika ingin membeli properti karena banyak faktor yang membuat investasi lebih menarik,” tambah Gad Permata.



Mohamad Eka Mulya Akbar Marketing Director Pesona Remboelan Corp mengatakan acara Flash Sale dinilai akan sangat membantu bagi pencari hunian yang belum sempat berkunjung di pameran properti.



“Dengan diadakannya Flash Sale kami yakin akan sangat terbantu Pesona Remboelan Corp sebagai media promosi di ajang pameran ini,” kata Mohamad Eka Mulya Akbar.



Menurutnya, ditahun ini merupakan kebangkitan industri properti. “Pagelaran IPEX ini adalah momentum kebangkitan pasar properti setelah dua tahun mati suri. Fakta ini juga terlihat dari antusiasme pengunjung yang ramai datang ke booth kami dan menghasilkan banyak penjualan,” tambah Mohamad Eka..



Pada pagelaran IPEX ini, Mohamad Eka mengakui, pihak panitia telah menjalankan tugasnya sebagai pelaksana dengan baik.

“Panitia menerapkan prokes dengan sangat ketat, sehingga para peserta dan pengunjung merasa sangat nyaman dan aman dalam selama berada di area pameran,” ujarnya.



Kegiatan akbar ini juga dirangkai dengan aktivasi event IPEX 2022 di Pre-Function di Hall A JCC Senayan, Jakarta, di antaranya Coding Competition kategori Alpha dengan peserta terdiri dari kelas 1 - 3 Sekolah Dasar (SD) dan Coding Competition kategori Beta peserta terdiri dari kelas 4 - 6 SD.

Selain itu, pameran juga dimeriahkan Drawing dan Coloring Competition yang pesertanya berumur 4 - 10 tahun. (RO/OL-09)