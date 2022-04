Harga Minyak Naik Karena Khawatir Pasokan Rusia Tersendat

HARGA minyak naik pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), dipicu kekhawatiran tentang pengetatan pasokan karena Uni Eropa (UE) mempertimbangkan potensi larangan impor minyak Rusia yang selanjutnya akan membatasi perdagangan minyak di seluruh dunia.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juni bertambah 1,53 dolar AS atau 1,4 persen, menjadi ditutup di 108,33 dolar AS per barel, setelah sebelumnya mencapai tertinggi 109,80 dolar AS.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Juni terangkat 1,60 dolar AS atau 1,6 persen, menjadi menetap di 103,79 dolar AS per barel, setelah sebelumnya mencapai tertinggi 105,42 dolar AS.

Pembeli juga bereaksi terhadap gangguan yang sedang berlangsung di Libya, yang kehilangan produksi minyak lebih dari 550.000 barel per hari karena blokade di ladang utama dan terminal ekspor.

Brent telah naik hampir 8,0 persen dalam tujuh hari perdagangan terakhir, tetapi reli datang dengan kecepatan lambat, tidak seperti hiruk-pikuk yang menyertai pergerakan pada akhir Februari ketika Rusia menginvasi Ukraina dan juga pada pertengahan Maret.

"Ini tidak semudah perdagangan seperti beberapa minggu lalu," kata Phil Flynn, analis senior di Price Futures Group. "Anda harus mengambil risiko lebih banyak, dan itu mungkin dirancang dengan dana lindung nilai dan dana algo ini diperdagangkan lebih banyak."

Pasar sedikit menjual setelah Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan pada Kamis (21/4/2022) bahwa Uni Eropa perlu berhati-hati tentang larangan total impor energi Rusia karena kemungkinan akan menyebabkan harga minyak melonjak.

Uni Eropa masih mempertimbangkan larangan seperti itu atas invasi Rusia ke Ukraina, yang disebut Moskow sebagai "operasi militer khusus" untuk demiliterisasi tetangganya.

Flynn mengatakan pasar sedang mempertimbangkan kemungkinan bahwa, di masa depan, pertumbuhan yang melambat atau pasokan tambahan dapat merusak kasus bullish untuk minyak. Sementara itu, bagaimanapun, pasar tetap ketat. Stok bahan bakar sulingan AS mendekati posisi terendah 14 tahun, Departemen Energi AS mengatakan pada Rabu (20/4/2022).

Pedagang juga mengutip komentar dari pejabat Federal Reserve yang menyatakan jalur agresif untuk meningkatkan suku bunga AS dalam beberapa bulan mendatang. Itu bisa menghambat pertumbuhan, mengurangi permintaan produk energi.

Ekspor minyak mentah AS naik menjadi lebih dari 4 juta barel per hari pekan lalu, sebagian mengimbangi kehilangan minyak mentah Rusia yang terkena sanksi dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.

Pasar minyak tetap ketat dengan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutu yang dipimpin oleh Rusia, bersama-sama disebut OPEC+, berjuang untuk memenuhi target produksi mereka dan dengan stok minyak mentah AS turun tajam dalam pekan yang berakhir 15 April.

"Dengan hanya dua negara dalam aliansi OPEC+ yang memiliki kapasitas cadangan yang signifikan, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, kelompok tersebut berpegang pada pendekatan yang hati-hati dalam melepaskan pengurangan produksi terkait pandemi," kata UBS dalam sebuah catatan.

Sementara itu, prospek permintaan di China terus membebani pasar, ketika importir minyak terbesar dunia itu perlahan-lahan melonggarkan pembatasan ketat COVID-19 yang telah memukul aktivitas manufaktur dan rantai pasokan global. (Ant/OL-13)

