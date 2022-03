IOH Raih Penghargaan Platinum di PR Indonesia Awards 2022

INDOSAT Ooredoo Hutchison (IOH) menorehkan pencapaian tertinggi di ajang 7th PR Indonesia Awards (PRIA) 2022. Perusahaan memborong tujuh penghargaan sekaligus, termasuk penghargaan platinum di kategori perusahaan swasta yang merupakan pencapaian tertinggi pada acara tersebut.

Senior Vice President and Head of Corporate Communications IOH Steve Saerang, mengatakan, “Kami merasa terhormat menerima penghargaan platinum di kategori perusahaan swasta dan enam penghargaan lain dari ajang kompetisi PR paling komprehensif di Indonesia, yang menandai keberhasilan kami dalam memantapkan posisi sebagai Top of Mind dan thought leader di industri telekomunikasi. Pencapaian ini kami persembahkan kepada semua karyawan dan pelanggan yang memungkinkan hal ini terjadi. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan program PR dan program CSR yang berkesinambungan yang berdampak bagi masyarakat Indonesia.”

Selain membawa trofi platinum, IOH meraih trofi emas untuk profil video perusahaan, tiga trofi perak untuk media sosial, program keberlanjutan bisnis IDCamp, dan kampanye #Bi54BangkitBersama, serta trofi perunggu untuk program pengembangan berbasis komunitas SheHacks. Perusahaan juga mendapat predikat sebagai perusahaan terpopuler di media cetak.

Ketujuh penghargaan ini menandai keberhasilan perusahaan menjadi thought leader di industri telekomunikasi melalui program PR strategis yang terintegrasi, didukung oleh program CSR yang berdampak luas, selaras dengan misi utamanya untuk menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia.

Sebagai informasi, program IDCamp 2021 berhasil menarik 46.025 peserta. Program ini telah menyalurkan 108.179 beasiswa coding online kepada talenta digital muda Indonesia sejak program diluncurkan pada tahun 2019, menghasilkan 13.226 developer bersertifikat.

Program itu juga mengadakan Virtual Bootcamp intensif selama 10 hari untuk developer masa depan penyandang disabilitas, Virtual Training untuk guru, dan Virtual Roadshow melalui IDCamp X Dicoding LIVE dan IDCamp X Madrasah LIVE.

Sementara itu, kampanye #Bi54BangkitBersama digelar dalam rangka memperingati hari jadi perusahaan yang ke-54.

Melalui kampanye tersebut, perusahaan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memberdayakan bangsa melalui mind, body, and soul sekaligus mengubah Indonesia menjadi bangsa digital.

Diselenggarakan sejak 15 Juli hingga 22 November 2021, kampanye ini terdiri dari empat program: Bi54 Create Together, Bi54 Strong Together, Bi54 Grow Together, dan Bi54 Celebrate Together. Diakhiri dengan perayaan ulang tahun virtual Gempita 54 Bangkit Bersama Indonesia, perusahaan berbagi kegembiraan dan semangat kebersamaan dalam merayakan hari jadinya yang ke-54 dengan seluruh karyawan, pelanggan, mitra, pemangku kepentingan, dan publik.

Lebih lanjut, SheHacks telah berhasil memberdayakan 1.548 perempuan Indonesia sejak didirikan pada Oktober 2020. SheHacks 2021 mencatat 1.453 perempuan dari seluruh Indonesia dengan rentang usia 15 hingga 40 tahun dan menerima 477 proposal solusi permasalahan.

SheHacks 2021 bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP), UN Women, dan GSMA Connected Women menyelenggarakan serangkaian webinar untuk berbagi pengetahuan tentang teknologi dan pemberdayaan perempuan bagi para peserta dan publik, mentoring dan strategic partners session untuk para finalis, hingga buddy program untuk lima finalis terbaik.

PR Indonesia Awards merupakan satu-satunya ajang kompetisi PR paling komprehensif di Indonesia. Penghargaan ini menjadi barometer unjuk kinerja komunikasi publik selama 2021 yang patut diikuti oleh segenap praktisi PR korporasi/instansi. Tema utama kompetisi tahun ini adalah “Kolaborasi untuk Kebangkitan Negeri”. (RO/OL-1)