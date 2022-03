Erick Thohir: Investasi yang Bersahabat Libatkan Pengusaha Daerah

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, investasi yang bersahabat bagi keberlangsungan ekonomi mesti melibatkan pelaku usaha daerah. Tujuannya agar muncul pemerataan ekonomi dan aktivitas usaha itu bisa menghasilkan manfaat bagi masyarakat sekitar.

"Investasi yang ada daerah itu (harus) tetap melibatkan pengusaha yang ada di daerah," ujarnya dalam acara Multaqo VII OIAA dan Seminar Nasional bertema Promoting Religious Moderation Values to Encourage Country Sustainable Development Performance; The Economic, Social and Environment Standpoint, Sabtu (19/3).

Salah satu contohnya, kata Erick, ialah ajang MotoGP Indonesia yang dilaksanakan di Mandalika, Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Gelaran internasional itu disebut melibatkan banyak pelaku usaha nasional dan lokal mulai skala kecil hingga besar.

Keterlibatan pengusaha lokal dinilai dapat mendorong pergerakan ekonomi wilayah terkait. Selain itu, aktivitas ekonomi yang bergerak di wilayah tersebut akan berdampak positif bagi masyarakat sekitar.

"Kalau sebuah event tidak menetes ke bawah, itu tidak akan bisa dirasakan manfaatnya masyarakat. Makanya kebijakan pemerintah di sana adalah investor boleh membangun hotel bintang tiga, empat, dan lima. Tapi untuk penginapan seperti homestay itu untuk warga sekitar," jelas Erick.

Tak lupa, lanjutnya, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di NTB, utamanya Mandalika dilibatkan dalam perhelatan akbar tersebut. Dengan begitu, semua pihak dapat merasakan manfaat dari suatu kegiatan maupun investasi yang ada. (OL-6)