Rayakan HUT ke-65, Astra Ajak Masyarakat Semangat Bergerak dan Tumbuh Bersama

SEPERTI sebuah pohon yang terus bertumbuh, Astra yang dulu berawal dari sebuah kantor kecil di Jalan Sabang nomor 36A, Jakarta dan mempekerjakan empat karyawan, saat ini setelah melalui 65 tahun perjalanan di negeri ini, Astra berhasil berkembang bak “pohon rindang”, dengan tujuh lini bisnis yang didukung oleh lebih dari 188.000 insan Astra yang berkarya di 240 anak perusahaan.

Untuk dapat bertahan dalam jangka panjang secara berkelanjutan tentu bukanlah hal yang mudah. Berbagai peristiwa penting sudah dilalui oleh Astra, mulai dari krisis moneter pada tahun 1998, krisis finansial pada tahun 2008, melemahnya perekonomian global pada tahun 2013, hingga pandemi covid-19 yang masih melanda sejak awal tahun 2020.

Dibutuhkan kerja keras untuk mencapai yang terbaik agar Astra dapat terus bergerak dan tumbuh untuk memajukan masyarakat dan bangsa selama 65 tahun perjalanannya.

“HUT ke-65 Astra menggambarkan sebuah ajakan kepada seluruh Insan Astra beserta keluarga dan bersama masyarakat luas yang tersebar di seluruh pelosok negeri untuk berbagi semangat positif dan optimisme, bergerak dan tumbuh bersama menuju masa depan yang lebih baik,” tutur Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro.

Dalam rangka memeringati HUT ke-65, Astra akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan sepanjang tahun 2022 dengan mengangkat tema “Semangat Bergerak dan Tumbuh Bersama”.

Untuk mengawali rangkaian kegiatan tersebut, perayaan HUT ke-65 Astra akan berlangsung pada tanggal 22-26 Februari 2022 melalui platform digital 65tahunastra.jagat.live yang menyuguhkan berbagai instalasi produk, inovasi, dan sustainability showcase dari Grup Astra, beserta acara virtual lainnya yang terbuka bagi masyarakat umum.

Kolaborasi Anak Bangsa Ramaikan HUT ke-65 Astra

Dengan membawa semangat berbagi dan pembelajaran, Astra akan mengadakan webinar bertajuk InnovNation bertema “Transforming Innovation for Sustainability” pada tanggal 22 Februari 2022 yang akan diisi oleh beberapa pembicara terkemuka, antara lain Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Makarim, CoFounder & COO of Ruangguru Iman Usman, CEO & CoFounder of Kitabisa M. Alfatih Timur, Co-Founder & Chief Growth Officer of Nafas Piotr Jakubowski, Penggiat Lingkungan dan Aktivis Perlindungan Hewan Davina Veronica, dan Pendiri Kebun Kumara Soraya Cassandra.

Tidak hanya itu, pada tanggal 24-25 Februari 2022 publik juga dapat belajar dan berpartisipasi secara aktif dalam menjawab tantangan di bidang lingkungan dan sosial melalui acara Experiential Learning dari enam narasumber ahli, yakni Dirjen Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Wikan Sakarinto, Praktisi Kesehatan Holistik Reza Gunawan, CEO Waste4Change Mohamad Bijaksana Junerosano, CEO ngeLESin.com Anthonius, Relawan Eco Enzym Nusantara Paul Iskandar, serta Astra Startup Community & CEO Desainggris.com Ade Suyitno.

Astra juga berkolaborasi bersama grup band RAN dalam menciptakan sebuah lagu tema (theme song) HUT ke-65 Astra berjudul “Selalu Bersama” yang video musiknya diluncurkan di channel YouTube SATU Indonesia, YouTube RANforyourlife, Vidio.com, dan platform digital 65tahunastra.jagat.live pada hari ini (21/2).

Kolaborasi Astra berlanjut dengan aktor dan aktris muda tanah air yaitu Febby Rastanty, Teuku Rassya, Adinda Thomas, dan Rayi Putra dalam pembuatan webseries berjudul “Selalu Bersama” yang berisikan pesan edukatif dalam menerapkan gaya hidup yang berkelanjutan demi masa depan bumi yang lebih baik. Webseries ini akan diluncurkan pada tanggal 27 Februari 2022 di channel YouTube SATU Indonesia.

Gerakan #SemangatSalingBantu

Sepanjang tahun ini, Astra juga mengajak masyarakat untuk berpartispasi dalam gerakan #SemangatSalingBantu melalui peran baik yang berdampak positif, seperti menghemat air dan energi di setiap aktivitas, memilah sampah, mengurangi pemakaian plastik sekali pakai, menanam dan merawat tanaman, serta menerapkan pola hidup sehat.

Setiap satu unggahan pesan melalui tulisan, foto, ataupun video ke media sosial dengan hashtag #SemangatSalingBantu akan dikonversikan oleh Astra menjadi satu paket bantuan yang akan dibagikan untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Kontribusi Insan Astra

Rangkaian perayaan HUT Ke-65 Astra di ranah internal Grup Astra juga dimeriahkan oleh penyelenggaraan Astra Awards 2022, Employee Awards, dan InnovAstra ke-38.

Berbagai engagement activity pun dilakukan dengan melibatkan seluruh Insan Astra melalui beragam kompetisi dan virtual challenge yang meliputi naik sepeda, lari, dan jalan kaki untuk mengumpulkan 65.000 kilometer yang nantinya akan dikonversi menjadi bantuan penanaman 65.000 pohon, pembangunan 65 panel surya, penyerahan 650 paket pendidikan, dan 6.500 kantong darah.

Rangkaian HUT ke-65 Astra akan terus berlangsung dari bulan Mei hingga November 2022 mendatang dengan mengusung tema hari besar dan nuansa khas wilayah-wilayah Nusantara.

Seperti Hari Pendidikan Nasional yang bernuansa Jawa, Hari Lingkungan bernuansa Sumatra, Hari UMKM dan HUT ke-77 Republik Indonesia bernuansa Sulawesi, Hari Keselamatan Berlalu Lintas dengan nuansa Kalimantan, dan ditutup oleh Hari Kesehatan bernuansa Bali, Nusa Tenggara dan Indonesia Bagian Timur.

Seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-65 Astra mengajak seluruh insan Astra bersama-sama dengan masyarakat untuk semangat bergerak dan tumbuh bersama mencapai cita-cita sejahtera bersama bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals Indonesia. (RO/OL-09)