NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu pagi, melemah 27 poin atau 0,19 persen.

Pelemahan itu membuat rupiah ke posisi Rp14.363 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.336 per dolar AS. (OL-13)

Baca Juga: Mendag Sebut Harga Bahan Pokok Berangsur Turun