Kembangkan UMKM, Konferensi Bisnis Kuliner Gratis Dihelat 6 Hari

FOODIZZ Kuliner Conference 2022 merupakan konferensi bisnis kuliner terbesar dan pertama di tahun 2022 yang digelar secara virtual. Foodizz sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi edukasi dalam bisnis kuliner, menggelar kegiatan akbar ini yang dihadiri 24 pembicara ternama di bisnis kuliner.

"Kita berharap industri kuliner akan terus tumbuh ke depannya karena kontribusi terhadap GDP dan penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia sangat besar, selain itu sektor kuliner adalah sektor yang memberikan kesempatan besar dan cepat untuk masyarakat bisa menjadi entrepreneur dalam waktu cepat," ujar Rex Marindo, Founder dan CEO Foodizz dalam keterangan persnya, Sabtu (15/1).

Foodizz Kuliner Conference 2022, dimulai pada 17 Januari, berlangsung selama 6 hari dengan berbagai topik aktual seperti; Fundamental bisnis kuliner, Data & Insight terupdate, Marketing, Brand and kolaborasi, teknologi in F&B Industri, Scale Up & Funding Strategi dan Marketplace & Manufaktur.

Isu aktual tersenbut, jelas Rex, akan diisi oleh 24 pembicara yang berpengalaman dalam industri kuliner dan ekosistemnya seperti; Yuke Sri Rahayu, S.Sos., M.A. (Direktur Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen Kemenparekraf/Baparekraf), Budi Isman (Founder Biznis.id), Danis Puntoadi (Co Founder & Chief Curriculum Officer Foodizz), Akhmad Saeful (Praktisi Consumer Goods & Board Of Curriculum Foodizz), Rex Marindo (Founder & CEO Foodizz), Stefanie Kurniadi (Co-Founder & COO Foodizz), Elga Yulwardian (CEO Ivosights), Harland Firman Agus (CEO Eresto), Vincent Oktavian (Founder & CEO Aturkuliner), Hendra “Akoy” Noviyanto (Praktisi Bisnis Kuliner - Expansion & Mapping Strategic Expert), Hendy Setiono (Founder & CEO Baba Rafi Enterprise), Sylvia Surya (Co Founder Kopi Soe dan Menantea), Handoko Hendroyono (Co Founder Filosofi Kopi, M Bloc Space, & Kebun Ide), Mochammad Dandi Sepsaditri (Founder & CEO Akang Group), Timothy Astandu (CEO Populix), Bayu Ramadhan (VP, Group Head of Merchant Marketing at Gojek), Agung Wibowo (Co-Founder & CEO FundEx), Gufron Syarif (Founder HAUS!), Gito Wahyudi (Cartenz Group & Board of Curriculum Foodizz), Galih Ruslan (Founder Kylafood), Cikhita Virginia (CMO PT Ardena Artha Mulia, Founder Foodclub_id dan Kintabe), Yuszak M. Yahya (CEO Serasa Food & Founder Ilmu Keuangan), Muhammad Kautsar (Owner Bolekaka & Dimsum 49) serta Sarita Sutedja (Co Founder & GM Corporate Comunication Foodizz)

"Bagi yang ingin, akan, dan sudah berbisnis kuliner, maka kegiatan ini wajib diikuti, untuk menggali berbagai insight penting di dalam bisnis kuliner 2022, jika tidak mungkin pesaing yang memanfaatkan insightnya," ajak Rex.

Ditegaskan Rex bahwa kegiatan ini Gratis dan dapat diikuti oleh siapa saja dengan cara mendaftarkan di link berikut ini: http://foodizz.id/kulinerconference atau follow instagram Foodizz di @foodizz.id, atau join channel telegram Foodizz di: t.me/foodizz.id untuk mendapatkan informasinya lebih lanjut. (OL-13)

