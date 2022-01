Kompetisi Makin Ketat, SIG Kedepankan Kolaborasi dan Sinergi  

DALAM rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-9, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menggelar perayaan secara virtual, Jumat (7/1) yang diikuti seluruh karyawan di lokasi operasional Perseroan.

Mengusung tema “growing together”, sembilan tahun perjalanan transformasi, SIG terus bertumbuh dalam semangat kebersamaan untuk menghadapi segala tantangan yang ada. SIG hadir untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan dengan terus berinovasi, kreatif, dan membangun semangat untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan Indonesia.

Direktur Utama SIG, Donny Arsal mengatakan bahwa kolaborasi dan sinergi menjadi semangat utama dalam perayaan tahun ini. Perayaan HUT ke-9 SIG membawa semangat baru bagi perusahaan dalam menjalankan semua strategi dan inisiatif untuk mencapai target yang diharapkan melalui semangat kebersamaan.

“Kebersamaan menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan industri semen kedepan yang akan semakin berat, dimana peta persaingan semakin ketat dengan munculnya beberapa pemain baru. Apalagi kondisi over supply semakin mempertajam tingkat kompetisi di market,” kata Donny Arsal.

Lebih lanjut, Donny Arsal menambahkan, tahun ini SIG telah mencanangkan strategic bussiness priority dengan inisiatif, salah satunya peningkatan operational excellence serta melakukan optimalisasi supply chain.

Sementara itu Menteri BUMN, Erick Thohir dalam sambutannya menyampaikan, sebagai salah satu BUMN semen terbesar di Asia Tenggara yang memiliki kontribusi besar bagi masyarakat dan Indonesia, dirinya terus mendorong agar SIG dapat bertransformasi menjadi BUMN kelas dunia. Melalui Inovasi, produk dan layanan serta inovai teknologi dan digital untuk meningkatkan daya saing secara global, hal ini sesuai dengan taglinenya Go Beyond Next.

“Saya ucapkan selamat ulang tahun ke-9 SIG, teruslah berkembang dan berinovasi, meningkatkan prestasi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan bangsa Indonesia yang kita cintai,” ungkap Erick Thohir.

Dalam rangkaian perayaan HUT ke-9, SIG memberikan Penghargaan Kesetiaan Kerja kepada 363 karyawan. Penghargaan diberikan sebagai apresiasi atas masa bakti karyawan yang telah bekerja selama 10, 25, dan 30 tahun. Selain itu, Perseroan juga menyelenggarakan kegiatan Virtual Race, sujud syukur, khataman Al-Quran serta pemberian santunan kepada anak yatim piatu di 8 lokasi operasional perusahaan. (RO/E-1)