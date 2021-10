Sinar Mas Land Raih Penghargaan IDC Future Enterprise Awards 2021

SINAR Mas Land sukses menorehkan prestasi sebagai Country Winner IDC Future Enterprise Awards 2021 dalam kategori Best in Future Customers & Consumers Indonesia. Kemenangan ini membawa Sinar Mas Land untuk bertanding dengan pemenang lainnya di tingkat Asia Pasifik yang akan diumumkan di acara IDC DX Summit pada Rabu (27/10).

Acara penganugerahan tersebut diikuti lebih dari 1.000 peserta dari 12 negara di Asia Pasifik meliputi Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru. Chief Transformation Officer Sinar Mas Land Mulyawan Gani mengatakan kemenangan perusahaan dalam kategori Best in Future Customers & Consumers Indonesia menandakan bahwa pelayanan yang selama ini dinikmati warga merupakan best practice di negara kita serta sejajar dengan sejumlah perusahaan terbaik lain dari Asia Pasifik.

"Customer experience merupakan salah satu elemen kota pintar yang diperhatikan Sinar Mas Land dalam transformasi kami di BSD City sebagai integrated smart digital city. Apresiasi terhadap customer experience ini semakin memicu kami untuk terus memberikan layanan terbaik bagi konsumen," ujarnya.

Lebih lanjut Gani menambahkan bahwa customer experience yang sedang digiatkan oleh perusahaan meliputi pengembangan city app bernama OneSmile. Lewat aplikasi ini, masyarakat bisa mendapatkan layanan pelanggan, pengingat tagihan, info kawasan, info komunitas, city guide, hingga melakukan transaksi nontunai di berbagai toko dan gerai. Adaptasi layanan konsumen ke arah digital juga dilakukan Sinar Mas Land sesuai dengan pembatasan kegiatan tatap muka di masa pandemi covid-19.

IDC Future Enterprise Awards merupakan acara penghargaan yang diselenggarakan oleh International Data Corporation (IDC), perusahaan riset dan konsultan intelegensi pemasaran dari Amerika Serikat yang berfokus pada teknologi informatika, telekomunikasi, dan teknologi pemasaran berbasis konsumen. Pada tahun kelima dari acara penghargaan ini, IDC mengutamakan penilaian terhadap terobosan yang dilakukan sejumlah perusahaan sejalan dengan perubahan zaman, serta upaya perusahaan tersebut untuk memasuki bisnis di masa depan. (RO/OL-14)