Cegah Penurunan Muka Tanah Jakarta, 2 SPAM Regional Beroperasi di 2024

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan merampungkan dua proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) di 2024.

SPAM yang dibangun ialah Jatiluhur 1 dan Karian-Serpong, yang bertujuan penghentian penggunaan air tanah oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya.

"Ini tentunya juga untuk menjaga agar penurunan tanah di Jakarta tidak terjadi kembali. Kita harapkan dua SPAM bakal COD (commercial operation date) pada 2024," ujar Dirjen Cipta Karya PUPR Diana Kusumastuti di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin (4/10).

SPAM regional tersebut diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan air bagi DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya, yakni Bekasi dan Karawang.

Untuk sumber air bagi SPAM tersebut, lanjutnya, akan diambil dari Bendungan Jatiluhur bagi SPAM Regional Jatiluhur 1 dan Bendungan Karian untuk SPAM Karian Serpong.

"Ini dikarenakan wilayah DKI Jakarta tidak memiliki sumber air baku," ucapnya.

Diketahui, SPAM Regional Jatiluhur I bakal menyediakan air minum curah sebesar 4.750 liter per detik kepada 4 wilayah. SPAM ini bakal didistribusi ke DKI Jakarta sebesar 4.000 liter per detik, Kota Bekasi sebesar 300 liter per detik, Kabupaten Bekasi 100 liter per detik dan Kabupaten Karawang 350 liter per detik.

Sementara, SPAM Karian-Serpong bakal menyalurkan air minum sebanyak 4.600 liter per detik (lpd) ke 3 wilayah. Ketiga wilayah tersebut, yakni DKI Jakarta, Kota Tanggerang, dan Kota Tanggerang Selatan.

"Kami sedang melakukan pembahasan-pembahasan dan penyusunan untuk DED (Detail Engineering Design). Mudah-mudahan ini nanti bisa kita segera manfaatkan di 2024," tandas Diana. (OL-2)