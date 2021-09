Peduli Masalah Sosial Kemanusiaan dan Medsos, Qnet Raih Penghargaan

SEBUAH perusahaan sejatinya tidak melulu hanya memikirkan keuntungan, melainkan juga peduli pada masalah sosial kemanusiaan. Sebab mereka berada di tengah masyarakat yang punya hubungan timbal balik. Hal itulah yang terus dilakukan Qnet.

Hasilnya, beragam penghargaan pun mereka dapat. Kali ini mereka dengan bangga menerima penghargaan untuk aktifitas digitalnya yang inovatif dan komitmen berkelanjutannya untuk meningkatkan komunitas yang kurang terlayani di seluruh dunia. Tercatat ada 6 award yang sudah didapat dari TITAN Business Awards 2021, 2021 Golden Bridge Business and Innovation Awards, NYX Awards 2021.

“Program Qnet yang berjudul 'Memberdayakan Pengusaha dan Komunitas Melalui RYTHM', menunjukkan komitmen Qnet untuk membuat dampak positif bagi orang lain melalui kewirausahaan, pendidikan, olahraga, dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Qnet melalui yayasan RYTHM Foundation telah melaksanakan banyak proyek CSR jangka pendek dan panjang di negara berkembang, di kawasan Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan dan Tenggara, termasuk di Indonesia. RYTHM yang merupakan singkatan dari 'Raise Yourself To Help Mankind' bertujuan untuk membangun kerangka kerja sosial yang mendukung dan mengangkat komunitas yang membutuhkan,” tegas Malou Caluza, CEO Qnet.

Malou Caluza menambahkan bahwa Qnet memahami nilai inovasi dan cara baru yang kreatif untuk menyampaikan produk yang tepat dengan pesan yang tepat, pada waktu yang tepat, kepada distributor dan pelanggan kami. 2020 tidak berbeda, terlepas dari pandemi – kami memanfaatkan kekuatan kami sebagai perusahaan muda yang dinamis untuk menyegarkan platform digital kami dan meningkatkan pengiriman konten ke komunitas kami yang tidak hanya informatif, tepat waktu, dan relevan, tetapi juga penuh harapan dan juga membangkitkan semangat.

“Saya bangga dengan apa yang telah dicapai Qnet selama setahun terakhir, terlepas dari masa-masa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan benar-benar merasa rendah hati dengan penghargaan yang mengakui kerja keras dan dedikasi kami,” tegasnya

Titan Business Awards 2021 yang diterima oleh QNET menunjukkan semangat, pengaruh, dan kredibilitas luar biasa dalam melakukan pekerjaan. Qnet menerima penghargaan Platinum dalam kategori Perusahaan Paling Inovatif dan penghargaan Emas dalam kategori Multi-Level Marketing. TITAN Business Awards dan NYX Awards disponsori oleh International Awards Associate (IAA).

Kemenangan Qnet berikutnya adalah dari ajang 2021 Golden Bridge Business and Innovation Awards, yang memberikan pengakuan terhadapa praktik bisnis kreatif dan inovasi terbaik dunia dari berbagai industri. Aplikasi Qnet dianugerahi penghargaan Emas Terbaik 2021 dalam kategori the App & Mobile Website Awards Category. Qnet Mobile memberi kemudahan aksesilitas distributor terhubung ke hub digital lengkap untuk mengembangkan bisnis mereka dan memperoleh penghasilan dari telapak tangan mereka, di mana pun di dunia. Aplikasi ini tersedia di AppStore iOS dan Google Play, dan telah diunduh lebih dari 100.000 kali dengan peringkat rata-rata 4,5 atau 5 di kedua platform. Golden Bridge Business and Innovation Awards disponsori oleh Globee® Awards.

Qnet menang dalam tiga kategori di NYX Awards 2021 yang mengapresiasi program komunikasi pemasaran dan konsep kreatif paling luar biasa di dunia. Qnet muncul sebagai pemenang dengan dua Emas dan satu Perak dari lebih dari 2.000 entri dari perusahaan seperti Dell Technologies, World Wildlife Fund, Microsoft, dan Nike.

Komunikasi Digital Qnet yang mendapatkan apresiasi dari NYX Awards adalah Qbuzz – The Voice of Qnet: Blog resmi Qnet meraih penghargaan Emas dalam kategori Multi-Level Marketing. Qbuzz tersedia dalam enam bahasa di tujuh wilayah, memberikan jutaan distributor dan pelanggan QNET berita, informasi, dan kisah sukses dari industri penjualan langsung. Produk Terbaik dalam Bisnis yang Tepat: Qnet menerima Emas dalam kategori Katalog sebagai pengakuan atas katalog produk unggulan perusahaan yang berfungsi sebagai dasar yang mudah digunakan pada portofolio produk Qnet yang beragam dan berkualitas tinggi yang mencakup kesehatan, kebugaran , dan produk gaya hidup.

Serta video Qnet tentang mempelajari perbedaan antara model bisnis penjualan langsung dan skema piramida, meraih Perak dalam kategori Informasi. Video tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi individu yang ingin memasuki industri penjualan langsung, menghilangkan kesalahpahaman yang umum terjadi mengenai perbedaan penting antara perusahaan penjualan langsung yang sah dan skema piramida predator.

Pada 2021, Qnet telah memperoleh total 22 penghargaan dari berbagai penghargaan industri yang diakui secara global, yang terbaru adalah masing-masing tiga penghargaan dari Hermes Creative Awards dan The Communicator Awards untuk keunggulan mereka dalam media yang kaya dan komunikasi digital. (RO/A-1)