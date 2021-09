Komit pada Masalah Lingkungan, Chandra Asri Raih Penghargaan ISDA 2021

MASALAH lingkungan kini memang sudah menjadi perhatian internasional. Sebab perubahan iklam yang terjadi di bumi saat ini terkait erat dengan masalah lingkungan.

Untuk itu tanggung jawan semua perusahaan untuk ikut serta menjaga lingkungan diperlukan. Hal itu pun dilalukan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri) yang terus berupaya memberikan kontribusi yang solutif terhadap masalah sosial, lingkungan, khususnya tentang sampah, kesehatan, dan kelestarian alam.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Kontribusi positif yang dilakukan Chandra Asri itu pun mendapat apresiasi dari Penghargaan Indonesia Sustainable Development Goals (ISDA) 2021.

Dalam acara yang berlangsung di Hotel JS Luwansa Jakarta pada Jumat (17/9) itu, Ketua Indonesia Sustainable Development Goals (ISDA) 2021, Ir Suharman Noerman mengatakan bahwa saat ini program dan perorangan mencapai 220 program dengan pilar yang terbanyak pada tahun ini adalah pilar lingkungan dengan 79 program, pilar sosial 74 progam, dan pilar ekonomi 48 program. Untuk pencapaian, sebanyak 59% achievement berada pada peringkat gold, platinum 33%, dan silver 8%.



“Kami melihat ada sejumlah erusahaan yang memiliki Top Leadership karena sudah mengajukan ketiga pilar secara maksimal, kami juga memberikan penghargaan kepada The Most Committed Corporate for SDGs on Environment. Kami berterima kasih atas leadership yang sudah diberikan pada ISDA tahun ini,” kata Suharman pada sambutannya saat membuka acara penghargaan ISDA 2021.

Chandra Asri dianggap menjadi salah satu perusahaan yang memiliki Top Leadership. Selain itu, Chandra Asri juga mendapatkan penghargaan The Most Committed Corporate for SDGs on Environment atas kontribusinya terhadap lingkungan melalui program-program CSR dalam pilar lingkungan.

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk Ciwandan Site dan Site Office Pulo Ampel Serang mendapatkan penghargaan baik Platinum Category, Gold Category, dan Silver Category pada gelaran penghargaan ISDA 2021. Beberapa penghargaan yang diraih Chandra Asri pada ISDA 2021 antara lain, Gold Category pada program POS GIZI PELITA (Perbaikan Gizi Balita), Gold Category: Improve Water Conservation and Water Reduction, dan Gold Category: Emission Reduction Program.

Manager Corporate Social Responsibility Chandra Asri, Abraham Sinathrawan mengatakan penghargaan itu merupakan wujud komitmen mereka untuk turut mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

“Dalam perjalanannya, Chandra Asri memiliki komitmen dan kontribusi dalam tanggung jawab sosial perusahaan dan ekonomi sirkular. Ketika menjalankan tanggung jawab perusahaan, Chandra Asri berkomitmen pada tiga prinsip: People, Planet, Profit dengan mengadopsi pendekatan Environment, Social, and Governance (ESG). Memulai perjalanan bisnis yang berkelanjutan, Chandra Asri terus meningkatkan kinerja dan menciptakan kehidupan yang harmonis dengan masyarakat sekitar dan lingkungan.”

Chandra Asri berkomitmen menjalankan program-program berkelanjutan berbasis circular economy terutama pada pengelolaan dan edukasi sampah plastik. Bentuk nyata yang Chandra Asri lakukan dalam mendukung program pengelolaan sampah plastik, dimulai dengan berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam mendukung program Jakarta Recycle Center, Chandra Asri menyediakan 36.000 kantong sampah plastik daur ulang sebagai sarana pemilahan sampah yang dilakukan dari rumah, yang berhasil mengurangi sampah terbuang (all type) ke TPA hingga 80 persen.

Program pemilahan sampah di lingkungan kantor maupun pabrik. Selain itu Chandra Asri ikut berkontribusi dalam menciptakan Ekosistem Pengelolaan Sampah Plastik di Cilegon, dimulai dari pemilahan dan pengumpulan sampah plastik, pemrosesan sampah plastik, hingga pendistribusian manfaat untuk masyarakat.

Chandra Asri juga berkontribusi dalam pembangunan jalan aspal plastik melalui program ‘Aspal Plastik untuk Indonesia Asri’ yang hingga Agustus 2021 telah digelar sepanjang 42,74 km dan 234,1 ton sampah plastik telah berhasil terkelola melalui kegiatan ini dengan berkolaborasi bersama berbagai stakeholder terkait. (RO/A-1)