ShopeePay Luncurkan Google Play Festival untuk Fasilitasi Kebutuhan Hiburan Saat Pandemi

SEBAGAI kelanjutan dari kerja sama strategis dengan Google Play di awal tahun 2021, ShopeePay hari ini, 13 September 2021, meluncurkan kampanye Google Play Festival. Ini untuk memfasilitasi kebutuhan hiburan masyarakat Indonesia saat pandemi.



Berlangsung hingga 26 September 2021, kampanye ini menggandeng publisher-publisher favorit seperti WeTV, Mobile Legends Bang Bang, Webtoon, dan PUBG Mobile untuk menghadirkan cashback hingga 90% serta ribuan bonus skin dan item gratis yang dapat digunakan di berbagai kebutuhan hiburan yang digemari masyarakat Indonesia. Kebutuhan tersebut termasuk pembelian aplikasi, top-up game, hingga berlangganan layanan Video on Demand (VoD) dan komik digital.



Riset 'Digital 2021' dari We Are Social dan HootSuite awal tahun ini melaporkan bahwa jumlah rata-rata waktu yang digunakan masyarakat Indonesia untuk mengakses internet meningkat hampir satu jam menjadi 8 jam 52 menit dibanding tahun sebelumnya. Laporan yang sama juga mengungkapkan bahwa aplikasi hiburan dan video termasuk yang paling banyak digunakan pengguna smartphone.



Berangkat dari data tersebut, kampanye ini hadir untuk menangkap segmen masyarakat yang sudah familiar dengan era digitalisasi untuk turut mengadopsi pembayaran digital.



Cindy Candiawan, Head of Campaigns & Growth Marketing ShopeePay mengatakan, saat ini, peluang untuk mendorong penggunaan pembayaran digital, khususnya pada mereka yang telah akrab dengan layanan digital sangatlah besar. "Kolaborasi dan integrasi dengan Google Play memungkinkan kami untuk menghadirkan program yang memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan hiburannya secara lebih aman, nyaman, dan memuaskan. Google Play Festival adalah salah satu bentuk upaya kami dan mitra dalam melakukan edukasi terhadap layanan pembayaran digital yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.”



Pengguna ShopeePay disuguhkan promo-promo menarik untuk metode pembayaran ShopeePay di Google Play sebagai berikut:



• 12-23 September: Cashback 50% bagi pengguna yang menggunakan metode pembayaran ShopeePay di Google Play untuk pertama kali.



• 12-14 September: Cashback 80% dan in-game items gratis untuk pengguna yang melakukan transaksi top-up PUBG Mobile.



• 15-17 September: Cashback 80% untuk transaksi berlangganan WeTV.



• 18-20 September: Cashback 80% untuk transaksi pembelian koin komik digital Webtoon. Pengguna juga akan mendapatkan 9 Webtoon Coins secara gratis dengan melakukan transaksi minimal Rp15.000.



• 21-23 September: Cashback 80% dan skin gratis untuk transaksi top-up game Mobile Legends Bang Bang (MLBB) senilai minimal Rp75.000.



• 24-26 September (Puncak Kampanye): Cashback 90% untuk seluruh transaksi di Google Play. Pengguna juga berkesempatan mendapatkan bonus eksklusif seperti:



* Skin MLBB gratis dengan kuota terbatas untuk transaksi top-up senilai minimal Rp75.000.

* In-game items PUBG Mobile gratis untuk setiap transaksi menggunakan ShopeePay.

* 9 Webtoon Coins gratis untuk setiap transaksi minimal Rp15.000.

* Bonus di atas ditambah saldo ShopeePay dan hadiah lainnya juga bisa didapatkan dengan mengikuti kuis dan kompetisi media sosial di akun Instagram ShopeePay.



“Dalam beberapa saat terakhir, uang digital menjadi metode pembayaran yang disukai oleh pengguna WeTV berkat kepraktisan dan berbagai promo yang diberikan. Kami harap, kampanye ini bisa semakin memfasilitasi minat tinggi masyarakat Indonesia akan hiburan digital, khususnya video streaming, terutama di saat pandemi dan banyak dari kita menghabiskan waktu di rumah dengan menonton berbagai hiburan Asia terbaik,” kata Lesley Simpson, Country Head WeTV Indonesia.



Untuk informasi lebih lanjut mengenai Google Play Festival, silakan kunjungi link berikut. (RO/OL-10)