Yakin Sektor Pariwisata akan Bangkit, The Standard Bangun 3 Hotel Baru

PANDEMI covid-19 yang melanda seluruh dunia selama hampir dua tahun memang telah memukul berbagai sektor kehidupan di masyarakat. Banyak usaha yang terpaksa yang ditutup akibat wabah berkepanjangan tersebut.

Salah satu sektor yang terpukul dengan wabah itu yakni pariwisata dan perhotelan. Memang pelan tapi pasti, pariwisata kini mulai berderak seiring penerapan era new normal.

CEO Standard International, perusahaan induk dari The Standard Hotels, Amar Lalvani bahkan optimistis bisnis perhotelan akan kembali bangkit. Hal itu ditandai dengan penambahan terbaru untuk portofolio perusahaan The Standard, Hua Hin, resor pertama The Standard di Thailand, yang akan dibuka pada 1 Desember mendatang dan diikuti oleh The Standard, Bangkok Mahanakhon pada 2022.

Baca juga: Moritz Hotels & Resorts Kembangkan Inovasi Brand Hotel dengan ...

Mereka juga mengumumkan pembukaan The Standard, Ibiza pada 2022. Ketiga properti baru itu akan memulai serangkaian dari 10 proyek tengara tambahan di pasar yang sangat didambakan di seluruh dunia, termasuk: Singapura, Melbourne, Lisbon, Dublin, Brussel, dan Las Vegas.

“Kami senang mengumumkan pembukaan The Standard, Hua Hin, pada Desember, kemudian The Standard, Bangkok Mahanakhon, yang akan dibuka tahun depan, serta properti kedua kami di Eropa, The Standard , Ibiza,” kata Amar Lalvani.

“Ini adalah masa krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah tantangan seperti itu, kami sangat bersyukur bahwa kami terus dapat menyenangkan para tamu, melayani komunitas kami, dan menciptakan peluang baru bagi anggota tim kami dengan membangun hotel-hotel di seluruh dunia.”

The Standard, Hua Hin yang memiliki 178 kamar dan 21 vila diharapkan menjadi destinasi para turis. Sebagai lokasi liburan yang popular sejak 1911, Hua Hin yang merupakan sebuah kota pantai kecil dengan air yang jernih muncul sebagai tujuan wisata ketika pembangunan rel kereta api pertama kali menghubungkan Bangkok dengan kawasan Selatan.

Pada pertengahan 1920-an, itu menjadi tempat peristirahatan liburan yang dipilih bagi kaum bangsawan. Seiring waktu, desa nelayan yang sepi tersebut telah berubah menjadi tujuan pantai yang populer tanpa kehilangan pesona lamanya. Saat ini, Hua Hin adalah lokasi liburan akhir pekan favorit bagi penduduk Bangkok yang telah menunggu apa yang dijanjikan oleh The Standard: resor tepi pantai yang bergaya dan semarak.

Adapun The Standard, Bangkok Mahankhon akan menjadi unggulan Asia. Dibuka pada 2022, hotel ini sudah menjadi tengara, bertempat di King Power Mahanakhon Building, sebuah gedung serba guna dengan 78 lantai yang merupakan salah satu bangunan yang tertinggi di Thailand. Berlokasi di CBD antara Sathorn dan Silom, hotel ini akan mencerminkan energi dinamis ibu kota Thailand. Dengan 155 kamar, penthouse, kolam teras, pusat kebugaran, ruang pertemuan, dan berbagai tempat makanan.

Properti ini dirancang oleh Hayon Studio, seniman-desainer Spanyol, Jaime Hayon, bekerja sama dengan tim desain in-house The Standard yang memenangkan penghargaan. Tambahan baru yang menakjubkan ini dalam portofolio The Standard akan duduk berdampingan dengan unggulan perkotaan AS dan Eropa pemenang penghargaan, The Standard, High Line dan The Standard, London, dan sebagai tandingan resor tepi pantai kami The Standard, Maldives, The Standard, Miami, dan yang akan datang The Standard, Hua Hin dan The Standard, Ibiza. (RO/A-1)