Alive Bantu Atasi Dilema Finansial Kaum Milenial dan Gen Z

MILENIAL dan gen Z memiliki gaya pengelolaan keuangan yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, dan saat ini bisa dibilang generasi tersebut memiliki dilema finansial terkait simpanan masa depan dan proteksi.

Ada tiga istilah yang kerap didengar dari generasi tersebut yaitu Yolo, Fomo, dan Sandwich Generation. Yolo merupakan singkatan dari you only live once atau bisa disebut menikmati hidup tanpa mengkhawatirkan masa depan, adapun Fomo singkatan dari fear of missing out alias ketakutan ketinggalan tren dan Sandwich Generation yaitu posisi di mana harus menanggung finansial dari orangtua, dirinya sendiri, dan anak-anak mereka.

Hal ini berdampak pada pengeluaran yang besar, dan harus diseimbangkan dengan pengaturan keuangan yang baik. Selain itu, berdasarkan survei hanya 19% milenial yang berminat terhadap asuransi. Padahal di tengah kondisi pandemi covid-19, risiko tinggi sangat penting untuk diantisipasi.

Membantu menjawab dilema tersebut, Generali Indonesia meluncurkan platform digital baru Alive powered by Generali yang memberikan manfaat proteksi dengan 110% premi kembali.

Acara peluncuran Alive powered by Generali secara virtual dilakukan Rabu (26/8) dan dihadiri Chief Executive Officer Edy Tuhirman, Chief Marketing Officer Vivin A Gautama, dan juga selebritas milenial Nana Mirdad.

Alive powered by Generali menawarkan proteksi instan dengan fitur pengembalian premi yang dipasarkan secara daring, yang hadir untuk membantu menjawab dilema finansial para milenial dan gen Z dengan kemudahan dan manfaat unggulan.

Asuransi ini memberikan proteksi jiwa selama 10 tahun dan fitur unggulan yaitu 110% pengembalian dari dana yang disimpan untuk rencana apa pun di masa depan jika tidak terjadi klaim. Premi pun terjangkau sesuai usia. Bebas memilih tempo pembayaran mulai dari 4 sampai dengan 10 tahun, serta jadwal pembayaran, bulanan, hingga tahunan. Selain antiribet, pembelian bisa melalui laman generali hanya kurang dari 5 menit.



"Melalui platform digital Alive powered by Generali, nasabah bisa mendapatkan solusi instan dengan manfaat 2 in 1, yaitu proteksi dan persiapan dana masa depan dalam bentuk pengembalian premi 110%. Proses 100% dilakukan secara digital dan bisa dilakukan kapan saja, di mana saja oleh siapa saja di seluruh Indonesia dengan hanya menggunakan ponsel. Kami berharap semakin banyak masyarakat yang terlindungi di tengah risiko hidup yang semakin tinggi dan bisa memiliki kepastian dana cadangan di masa depan," ujar Edy.

Menurut dia, Alive powered by Generali juga menjawab tren kebutuhan yang ada, yang mana saat pandemi ini tingkat adaptasi dan juga penggunaan platform digital meningkat drastis.

Berdasarkan data Kementerian Komunkasi dan Informatika, saat ini penetrasi pengguna internet Indonesia diperkirakan berjumlah 73,7% atau sebanyak 196,7 juta pengguna. Angka ini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan juga terpengaruh dampak dari pandemi. Penetrasi internet yang tinggi ini juga menciptakan segmen-segmen konsumen sendiri yang lebih menikmati digital dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, termasuk dalam membeli proteksi.

"Nama Alive sendiri hadir membawa konsep baru yang disadur dari kata Appreciating Life yang mengajak milenial untuk lebih semangat dan optimistis, lebih menghargai hidup dan yang terpenting sebagai bukti cinta kepada orang yang kita sayangi. Bentuk apresiasi juga kami berikan kepada nasabah dalam bentuk inovasi dari manfaat dan fitur yang kami hadirkan di platform ini," pungkas Edy. (RO/S-2)