Sinar Mas Land Panen Penghargaan Internasional dalam Sepekan

SINAR Mas Land terus memberikan performa terbaik walaupun di tengah masa pandemi. Upaya ini diapresiasi oleh berbagai institusi internasional dalam bentuk penghargaan. Terbukti pada pertengahan tahun ini, Sinar Mas Land berhasil mendapatkan beberapa penghargaan bergengsi.

Managing Director President Office Sinar Mas Land Dhony Rahajoe mengutarakan bahwa Sinar Mas Land secara konsisten terus berinovasi dan membangun dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan serta menjaga kualitas lingkungan hidup di berbagai proyek yang dikembangkan perusahaan. "Kami sangat bersyukur bahwa Sinar Mas Land memiliki individu-individu terbaik dan penuh bakat yang mampu bekerja sama dalam tim yang solid untuk mewujudkan pengembangan kawasan secara inovatif dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan agar semua penghuni dapat terus menikmati siklus kehidupannya yang sehat dan berkualitas. Penghargaan internasional ini adalah apresiasi bagi semua tim kami yang telah bekerja dengan luar biasa di tengah masa-masa pandemi yang sulit," ujar Dhony.

Sinar Mas Land menerima penghargaan prestisius Gold Winner dari FIABCI/The International Real Estate Federation pada ajang 30th FIABCI World Prix d'Excellence Awards 2021 dalam kategori Gedung Kantor untuk proyek GOP 1 (Green Office Park 1). Sebagai bangunan terbaru dalam komplek perkantoran BSD Green Office Park, gedung GOP 1 telah mendapatkan sertifikasi Emas dari Green Building Council Indonesia.

Hal tersebut diapresiasi oleh salah satu tech unicorn Indonesia yakni Traveloka yang kini menduduki gedung ini sebagai kantor pusat dengan sebutan Traveloka Campus. Traveloka memusatkan operasional dari tiga kantor yang sebelumnya tersebar di Jakarta agar memaksimalkan kinerja bisnis. Sebelum memasuki kompetisi tingkat dunia, gedung ini tahun lalu terpilih sebagai Gold Winner dari FIABCI REI Excellence Awards 2020 di Indonesia.

Sinar Mas Land juga memenangkan dua penghargaan pada acara Global Good Governance Award (3G Awards) yang diselenggarakan secara virtual oleh Cambridge International Finance Advisory (Cambridge IFA) dari London, Britania Raya pada Selasa 25 Mei 2021. Penghargaan ini menyoroti keunggulan dalam tata kelola yang baik dan komitmen terhadap kesejahteraan sosial dalam pemerintahan, sektor korporasi, dan sektor sosial-filantropi. Dalam acara ini, perusahaan berhasil memenangkan kategori 3G Excellence in Green Innovation and Solutions Award 2021 serta 3G Innovation in Environmental Solutions Award 2021.

Penghargaan selanjutnya diterima dari BCI Asia di ajang BCI Asia Awards 2020/2021 pada Kamis 27 Mei 2021. Pada acara ini, Sinar Mas Land berhasil menorehkan namanya dalam Top 10 Developer Indonesia. Gelar prestisius tersebut diraih dengan pertimbangan portofolio yang mengedepankan pengembangan berkesinambungan dan penilaian bangunan hijau. Hal tersebut tercermin dengan baik khususnya melalui proyek Aure & Amata @ The Mozia, Provence Suites, The Savia Clubhouse, Kazumi @ The Zora, Fleekhauz, Fleekhauz R (BSD City), Commpark Shophouses 3 (Kota Wisata Cibubur) dan Festive Garden Shophouse (Grand Wisata Bekasi).

Dominasi Sinar Mas Land semakin terlihat dalam ajang Asia Pacific Property Awards 2021-2022 yang diselenggarakan oleh International Property Media, perusahaan media realestat dari Britania Raya. Di ajang ini, Sinar Mas Land berhasil merebut penghargaan di delapan kategori sekaligus. Best Residential Property Indonesia diraih oleh proyek premium Lyndon di Nava Park BSD City.

Untuk perkantoran, GOP 1 atau Traveloka Campus berhasil menyabet penghargaan di dua kategori sekaligus, yaitu Best Office Development Indonesia dan Best Office Architecture Indonesia. Selanjutnya Lyndon dan GOP 1 akan maju ke tingkat regional Asia Pacific. Kawasan Greenwich Park BSD juga berhasil menyumbangkan tiga penghargaan melalui klaster Caelus untuk kategori Best Residential Development Indonesia, Impresahaus untuk kategori Best Architecture Multiple Residence Indonesia, dan clubhouse-nya untuk kategori Best Leisure Development Indonesia.

Proyek komersial Foresta Business Loft 6 juga berhasil mempersembahkan piala untuk kategori Best Retail Development Indonesia. Sedangkan kategori Best Leisure Architecture Indonesia diraih oleh proyek BSD Urban Valley yang berada di kawasan CBD BSD City.

Managing Director Strategic Business & Services Sinar Mas Land Alim Gunadi menambahkan bahwa penghargaan-penghargaan dari berbagai institusi internasional merupakan bukti atas komitmen Sinar Mas Land untuk terus menunjukkan performa terbaik bagi konsumen, sekaligus menjadi motivasi untuk terus melanjutkan kinerja optimal ke depan. "Kami berterima kasih atas apresiasi yang terus kami terima, baik dari lembaga domestik maupun kancah internasional. Hal ini memotivasi kami untuk terus memberikan yang terbaik bagi konsumen yang terus mempercayakan pilihan propertinya pada Sinar Mas Land," tutup Alim. (RO/OL-14)