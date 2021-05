Tol Serpong-Balaraja Kerek Investasi The Canary

MESKIPUN dalam setahun terakhir bisnis properti dihadang pandemi Covid-19, sejumlah masih tetap eksis membangun proyek yang dikembangkannya.

Salah satunya PT Trimitra Propertindo Tbk (LAND) yang kini tengah fokus membangun dan memasarkan tower kedua dari proyek Parkland Avenue, yakni The Canary Apartment di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Parkland Avenue memiliki luas 1,2 hektare.

President Director PT Trimitra Propertindo Tbk Suryadi Tan meyakini proyek tersebut cukup menarik perhatian konsumen, baik end user maupun investor karena diapit oleh berbagai infrastruktur pendukung. Terutama, menurut dia, ialah karena lokasi The Canary dilintasi oleh pembangunan Tol Serpong-Balaraja.

"Nantinya The Canary hanya akan berjarak kurang dari 100 meter dari pintu masuk dan pintu keluar tol Serpong–Balaraja pada Seksi I,” ujar Suryadi dalam keterangan pers tertulisnya, Jumat (7/4).

Sebagai informasi, ruas tol tersebut terhubung dengan ruas Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) dari tol Ulujami-Serpong yang dirancang untuk mempersingkat waktu tempuh dari Serpong (BSD City) menuju Jakarta dan Merak sepanjang 39,8 kilometer.

Pembangunan ruas tol Serpong–Balaraja ditargetkan untuk Seksi I yang menghubungkan Serpong (BSD City)–Legok sepanjang 11,3 kilometer.

"Alhasil beroperasinya Seksi I pada akhir tahun ini akan membuat aksesibilitas The Canary kian mudah dan lokasinya menjadi strategis," imbuhnya.

Suryadi menambahkan, lokasi The Canary juga tak hanya dekat dengan jalan tol. Lokasinya memiliki keunggulan karena dekat dengan titik transportasi umum seperti commuter line dan Trans Jakarta.

Untuk menyambut peluang itu, dalam memasuki Hari Raya Idul Fitri tahun ini The Canary pun memberikan program promosi THR atau singkatan dari Tanpa Harus Ribet.

Marketing Manager dari The Canary Apartment, Erik Witiandika, menyebut program THR ini dibuat agar konsumen semakin ringan dalam mewujudkan impiannya memiliki hunian premium di kawasan Serpong.

“Pada Ramadan ini kami juga memberikan diskon hingga kita tambahkan subsidi DP,” terangnya.

Tipe yang ditawarkan saat ini untuk studio harganya Rp 400 jutaan, dan untuk two bedroom harganya Rp800 jutaan.

Terkait progres pembangunan, Project Manager The Canary Apartment Joko Purwanto mengatakan saat ini pembangunan The Canary Apartment masih terus berjalan. Kini, The Canary sedang melakukan pekerjaan naik struktur yang sudah memasuki 20% dari total pembangunan.

"Kami sudah memulai pekerjaan untuk ground floor, yang akan menjadi lobi utama The Canary Apartment," tutupnya. (RO/X-12)