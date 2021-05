DATA cadangan devisa Indonesia buln April akan dirilis hari ini, Jumat (7/5), diperkirakan naik +1,5% dengan prediksi sebesar US$139 miliar, sedikit lebih besar dari bulan sebelumnya (US$137 miliar).

Pagi ini, Bursa Asia dibuka menguat dan cenderung flat. Indeks Nikkei dan Kospi masing-masing dibuka cenderung flat (+0,02% dan +0,03%). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat (7/5) dibuka pada level 5.987,33, menguat 0,29% dari penutupan kemarin di level 5.970,24.

"Kami memperkirakan IHSG berpotensi menguat hari ini, didukung dengan gerakan positif harga komoditas serta sentimen dari data ekonomi AS," kata Head of Equity Research Samuel Sekuritas Indonesia Suria Dharma, Jumat (7/5).

Bursa saham AS ditutup menguat semalam. Indeks Dow Jones +0,93%, S&P500 +0,82%, Nasdaq +0,37% didukung oleh data pertumbuhan ekonomi AS kuartal I-2021 yang memuaskan dengan pertumbuhan PDB mencapai +6,4% yoy.

Klaim pengangguran tercatat di angka 498.000 pekan lalu, angka terendahnya di masa pandemi dan lebih baik dari perkiraan (527.000). Para ekonom memperkirakan laporan ketenagakerjaan yang akan datang akan menunjukkan AS memiliki 1 juta lowongan kerja baru di bulan April dan tingkat pengangguran diperkirakan turun menjadi 5,8% dari 6%.

Laporan pekerjaan kali ini akan menjadi titik terpenting bagi The Fed untuk tidak menjaga suku bunga 0% dan kebijakan lainnya apa bila tingkat pekerjaan mendadak mengalami perbaikan yang signifikan.

"Investor masih wait and see menanti hasil data ekonomi AS untuk melihat arah kebijakan The Fed," kata Analis Artha Sekuritas Indonesia Dennies Christoper.

Pasar komoditas pagi ini cenderung menguat. Harga minyak WTI +0,02% di level US$64,84/bbl, Brent -1,1%, timah +1,48%, CPO +4,2%, batubara +2,4%, emas +0,53%, dan nikel +0,1%.(OL-5)