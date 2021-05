Rhino Indonesia Gandeng Dompet Dhuafa Beri Pelatihan Usaha

PANDEMI membuat jumlah angkatan kerja yang tidak terserap pasar tenaga kerja membesar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur 9,77 juta orang akibat pandemi COVID-19.

Menanggapi hal tersebut, PT. Rhino Indonesia Sukses (Rhino Indonesia) turut berpartisipasi dalam mengurangi angka pengangguran dengan menyelenggarakan program tahunan Rhino Peduli.

Rhino Indonesia memberikan donasi berupa paket usaha sablon digital. Rhino Indonesia menggandeng Institut Kemandirian Dompet Dhuafa sebagai lembaga rujukan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Kerja sama ini diawali dengan penyerahan simbolis paket usaha sablon digital yang dilakukan oleh Chief Marketing Officer Rhino Indonesia Hendry Liaw dan Abdurrahman Usman selaku Direktur Institut Kemandirian Dompet Dhuafa.

Hendry Liaw mengungkapkan program ini merupakan langkah nyata untuk berpartisipasi menurunkan angka pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia yang terdampak akibat pandemi Covid-19.

“Kerja sama ini kami lakukan untuk memberikan bekal kepada masyarakat yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 untuk terus memiliki pekerjaan serta penghasilan. Harapannya adalah dapat menghasilkan para pengusaha-pegusaha baru. Ini adalah upaya nyata untuk berpartisipasi dalam menurukan angka pengangguran dan mendukung kemajuan eknomi kreatif di Indonesia," ujar Hendry dalam keterangan tertulisnya, Senin (03/05).

Ada pun kerja sama yang dilakukan antara lain memberikan paket usaha sablon digital, pelatihan secara langsung dengan para peserta Dompet Dhuafa Kemandirian dan buka puasa bersama.

Dengan adanya paket usaha ini memudahkan peserta pembinaan untuk langsung memulai usaha dengan modal yang sangat minim. Paket usaha pun akan di letakkan di kantor pembinaan Institut Kemandirian Dompet Dhuafa sehingga bisa dipakai oleh semua peserta pembinaan Institut Kemandirian Dompet Dhuafa.

"Kerja sama ini sebagai salah satu jembatan kami untuk memperkenalkan adanya peluang usaha custom sablon digital. Tak hanya sampai disini setelah ini Rhino akan melakukan pelatihan sablon digital secara berkala. Ibaratnya kami ini memberikan pancing kepada mereka bukan ikan-nya, kalau ikan dalam waktu singkat akan cepat habis. Dengan begitu mereka akan terus berkembang dan berinovasi. Kita Rhino Indonesia terus berkomitmen melakukan program CSR dalam bentuk edukasi," tandasnya.

Rhino Indonesia memiliki fokus terhadap pengembangan dan mendukung UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia. Sebelumnya Rhino Indonesia telah melakukan berbagai bentuk edukasi seperti membuka creative class, Now Everyone Can Custom, Mom Preneur, dan pelatihan lainnya yang dilakukan dengan komunitas serta pemerintahan.