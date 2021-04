Di Hannover Messe 2021, Indofarma Ajak Kerja Sama Farmasi

HANNOVER Messe merupakan pameran yang berfokus pada berbagai isu teknologi dan solusi industri manufaktur terkini, termasuk penerapan teknologi dalam revolusi industri ke-4. Selain terpilihnya Indonesia sebagai negara pertama di ASEAN yang menjadi official partner country, acara ini diharapkan menjadi dukungan upaya nation branding atas posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru ekonomi dunia dan pelaku manufaktur global.

Dalam pembukaan Hannover Messe 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan pentingnya tiga aspek utama dalam menyiapkan roadmap Industri 4.0 di Indonesia, yakni penguatan SDM, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan investasi pembangunan hijau. PT Indofarma Tbk sebagai bagian dari Holding BUMN Farmasi di Indonesia turut berpartisipasi dalam pameran internasional Hannover Messe 2021 yang diselenggarakan secara virtual pada 12-16 April 2021.

Pada pameran Hannover Messe 2021, Indofarma mempromosikan produk unggulannya seperti Biovison, Prolipid, Halodoc, Cerviscope, Hospital Furniture, dan Hosfind Isolation Transport. Selain produk unggulan, Indofarma juga berupaya untuk menjerat investasi asing dengan menawarkan jasa toll manufacturing produk farmasi dan herbal dengan kapasitas produksi yang besar.

Bagi Indofarma, ini bukanlah ajang kolaborasi internasional pertama yang diikuti. Sebelumnya Indofarma berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengembangkan kerja sama dengan Iran dalam teknologi robotic surgery. Selain itu, beberapa kerja sama internasional lain juga sedang dijajaki Indofarma dalam rangka mengembangkan usaha bisnisnya di bidang alat kesehatan, herbal, dan farmasi.

Indofarma juga berkesempatan untuk mengisi preseminar Hannover Messe 2021 yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia pada 5 April 2021. Lewat materi yaitu Journey to Industry 4.0 on Chemicals, Textile, and Pharmaceutical Industry Indofarma bersama PT Pupuk Indonesia dan PT Excellence Qualities Yarn, Indofarma menjadi pembicara dalam acara tersebut.

Menjadi satu-satunya bagian dari Holding BUMN Farmasi yang fokus di alat kesehatan dan statusnya sebagai perusahaan publik, Arief Pramuhanto sebagai Direktur Utama Indofarma mengajak mitra bisnis global untuk memanfaatkan peluang besar Industri kesehatan dan layanan kesehatan di Indonesia, regional ASEAN, serta global, dan bekerja sama dalam penelitian dan pengembangan serta komersialisasi produk baru dengan skala yang lebih besar. (RO/OL-14)