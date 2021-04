Bantu Gerakkan Perekonomian Nasional di Tengah Pandemi

PANDEMI covid-19 yang berlangsung sejak 2020 menyebabkan kondisi darurat di banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu dampak yang tampak jelas adalah meningkatnya angka pengangguran. Berdasarkan data BPS yang terbit pada Agustus 2020, tercatat sekitar 29,12 juta orang terkena dampak dalam pekerjaan, termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan ataupun pengurangan jam kerja.

Menanggapi situasi itu, ketahanan ekonomi melalui kerja sama antara pemerintah dan pengusaha dalam menciptakan lapangan kerja sangat diperlukan. Peran pengusaha dipercaya dapat membantu menyelamatkan Indonesia dari jurang resesi ekonomi akibat pandemi covid-19.

Hal itu senada disampaikan oleh Bhima Yudhistira, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dalam Virtual Press Event yang bertajuk 'Peran Pengusaha sebagai Penggerak Roda Perekonomian Negara' pada Kamis (8/4). “Pembukaan lapangan kerja jadi salah satu faktor kenapa wirausaha harus didorong. Entrepreneur juga bermanfaat bagi pengembangan inovasi dan teknologi serta kenaikan daya saing nasional.”

Bhima menambahkan bahwa pengusaha dari semua sektor industri perlu untuk memiliki sense of responsibility ini bersama-sama. “Jika pengusaha menciptakan pasar dan produksi maka ada dampak berganda yang tercipta ke berbagai sektor, dengan demikian kontribusi pengusaha penting bagi pemulihan ekonomi khususnya menciptakan pertumbuhan ekonomi di atas 5% paska pandemi.”

Salah satu perusahaan yang turut mendukung pergerakan roda ekonomi negara adalah Macbrame, perusahaan distributor bibit parfum andalan untuk retail industri. Dalam Virtual Press Event, Hary Wirawan, CEO Macbrame, mengungkapkan bahwa Macbrame berhasil berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian sebesar 935 Miliar Rupiah pada tahun 2020 dan menargetkan 1,2 Triliun Rupiah pada tahun 2021 ini. Hal ini tentu juga membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat luas.

Dalam menjalankan misi Macbrame, yaitu membangun ekonomi Indonesia melalui pengusaha fragrance, hingga saat ini Macbrame telah menyalurkan produk bibit parfum ke berbagai sektor usaha di hampir seluruh kota di Indonesia dan memberikan pelatihan gratis kepada pengusaha fragrance untuk memulai bisnis.

“Macbrame siap membantu para pengusaha untuk memulai bisnisnya di industri wewangian. Kami sangat terbuka akan peluang-peluang kerjasama strategis, utamanya untuk menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Macbrame juga menyediakan starter kit dengan harga terjangkau. Modal untuk bisnis wewangian ini sendiri dimulai dari Rp2 juta," ujarnya. (RO/A-1)