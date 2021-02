Kredivo Alokasikan US$ 100.000 untuk Perluas Tes PCR di Indonesia

KREDIVO, platform kredit digital untuk konsumen ritel Indonesia menggandeng Genomik Solidaritas Indonesia (GSI Lab) untuk memperluas dan mempercepat tes covid-19. Sebagai langkah nyata dari inisiatif tersebut, Kredivo mendonasikan dana sejumlah US$ 100.000 untuk GSI Lab, yang kemudian dialokasikan menjadi lebih dari 2 ribu tes PCR (Polymerase Chain Reaction) yang akan diberikan secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.

GSI Lab sendiri merupakan sebuah kewirausahaan sosial dan pelopor aksi solidaritas #SwabAndSaveIndonesia untuk mendukung pemerintah dan masyarakat dalam percepatan penanganan covid-19 melalui tes PCR yang cepat dan akurat.

Kerja sama ini diharapkan dapat membantu mempercepat tracing sesuai dengan anjuran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Terlebih, mengingat testing rate covid-19 di Indonesia yang belum maksimal dibandingkan dengan standar minimal pemeriksaan dari WHO, yaitu 1 tes per 1.000 populasi setiap minggunya.

Jika disesuaikan populasi Indonesia 267 juta jiwa, maka diperlukan pemeriksaan PCR covid-19 minimal kepada 267 ribu orang per minggu. Sedangkan dalam beberapa pekan terakhir, jumlah spesimen yang diperiksa berada pada kisaran 26-37 ribu per hari.

"Sejak awal, Kredivo terus berkomitmen untuk tetap membantu masyarakat dalam hal pemenuhan akses terhadap layanan kredit secara lebih cepat, mudah, dan aman di tengah masa pandemi. Kini, sebagai wujud langkah nyata kami dalam mendukung penanganan covid-19 di Indonesia,

Kredivo menggandeng GSI Lab guna memperluas dan mempercepat tes covid-19, mengingat pandemi masih menjadi bencana nasional dengan prioritas tertinggi. Kami berharap kerjasama kami dengan GSI Lab mampu memberikan akses tes PCR kepada lebih banyak masyarakat, terutama bagi mereka yang rentan namun masih memiliki keterbatasan dalam mengakses tes PCR," ungkap General Manager Kredivo Indonesia Lily Suriani dilansir dari keterangan resmi, Jumat (26/2).

Sementara itu, Direktur Utama GSI Lab Nino Susanto menjelaskan, pihaknya sangat mengapresiasi kontribusi Kredivo dalam membantu mempercepat tes PCR.

"Covid-19 adalah persoalan kesehatan masyarakat yang harus kita tangani bersama-sama, dimulai dari memeriksa sebanyak mungkin masyarakat agar memberikan data valid penyebaran covid-19. Di samping masih banyak orang yang kurang beruntung untuk bisa mendapatkan akses ke tes PCR, kapasitas lab di Indonesia pun masih sangat terbatas. Oleh karena itu GSI Lab lahir untuk menggerakan berbagai pihak untuk bergotong royong agar negeri ini dapat lebih cepat keluar dari krisis," ujar Nino.

GSI Lab hadir sebagai high-throughput lab PCR berkapasitas besar mencapai 5.000 tes per hari dengan tingkat akurasi dan standar tertinggi. Adapun sebanyak lebih dari 2 ribu tes PCR yang didonasikan Kredivo akan dialokasikan kepada masyarakat secara langsung dan pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan covid-19 (BNPB).

Kredivo dan GSI Lab berharap ke depannya kerja sama ini akan terus berlanjut untuk Indonesia yang sehat dan kuat, serta dapat menjadi penggerak bagi entitas lainnya untuk bersama menangani covid-19 agar pandemi cepat berlalu dan roda perekonomian dapat kembali seperti semula. (OL-3)