Daftar Film yang Aman Ditonton Bareng Anak dan Orang Tua di Momen Lebaran

Libur Lebaran 2026 telah tiba! Selain tradisi silaturahmi dan makan ketupat, menonton film di bioskop kini menjadi agenda wajib keluarga Indonesia untuk mengisi waktu libur panjang. Tahun ini, layar lebar diramaikan oleh deretan karya sineas tanah air yang sangat beragam, mulai dari petualangan futuristik hingga drama yang menyentuh hati.

Bagi Anda yang berencana mengajak keluarga besar ke bioskop, berikut adalah rekomendasi film pilihan yang sedang tayang di seluruh jaringan bioskop Indonesia mulai 18 Maret 2026.

1. Na Willa: Petualangan Anak Indonesia yang Hangat

Film adaptasi dari novel karya Reda Gaudiamo ini menjadi tontonan paling aman untuk keluarga yang membawa anak-anak. Berlatar Surabaya era 1960-an, Na Willa mengajak kita melihat dunia dari mata seorang gadis kecil yang penuh rasa ingin tahu. Visualnya yang lembut dan ceritanya yang jujur membuat film ini sangat edukatif sekaligus menghibur bagi balita maupun orang dewasa.

2. Senin Harga Naik: Drama Komedi yang Sangat Relevan

Bagi keluarga dengan anak yang sudah beranjak dewasa, film ini adalah pilihan tepat. Dibintangi oleh Meriam Bellina dan Nadya Arina, Senin Harga Naik mengisahkan perselisihan antara ibu yang protektif dan anak yang ingin membuktikan kesuksesannya. Film ini penuh dengan humor segar namun tetap memberikan pesan mendalam tentang pentingnya rekonsiliasi dalam keluarga di hari yang fitri.

People Also Ask: Apakah Film Horor Lebaran 2026 Aman untuk Anak-anak? Tahun ini ada dua judul horor besar, yaitu Danur: The Last Chapter dan Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa. Meskipun populer, kedua film ini memiliki rating usia 13+ atau 17+. Orang tua sangat disarankan untuk tidak membawa anak di bawah umur ke studio horor demi mencegah trauma pada anak.

3. Pelangi di Mars: Petualangan Fiksi Ilmiah Pertama untuk Keluarga

Ingin tontonan yang berbeda? Pelangi di Mars menawarkan genre sci-fi yang jarang dieksplorasi di Indonesia. Berlatar tahun 2100, film ini menceritakan harapan umat manusia melalui seorang anak yang lahir di Mars. Dengan visual yang memukau, film ini sangat cocok untuk memicu imajinasi anak-anak dan remaja tentang masa depan bumi.

Practical Checklist: Tips Nyaman Nonton Bioskop Saat Libur Lebaran

Persiapan Keterangan Pesan Tiket Online Gunakan aplikasi untuk menghindari antrean panjang di loket. Cek Rating Usia Patuhi klasifikasi usia (SU, 13+, 17+) demi kenyamanan bersama. Anggaran Tiket Siapkan dana dalam Mata Uang Rupiah sesuai tarif hari libur.

Menonton film bersama keluarga bukan hanya soal hiburan, tetapi juga momen untuk mempererat ikatan batin setelah lama tidak berjumpa. Pastikan Anda memilih judul yang bisa dinikmati oleh semua anggota keluarga agar libur Lebaran 2026 menjadi lebih berkesan. Selamat menonton!

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Kapan film-film Lebaran 2026 mulai tayang?

Mayoritas film unggulan Lebaran tahun ini sudah mulai tayang serentak di bioskop sejak 18 Maret 2026.

2. Apakah ada film animasi luar negeri yang tayang?

Ya, film animasi dari Disney/Pixar berjudul Hoppers juga sedang tayang dan menjadi pilihan menarik untuk anak-anak selain film lokal.