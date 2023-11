Gosend Rilis Promo Flat Ongkir untuk Pengiriman Hingga Akhir Tahun

Gosend meluncurkan fitur tambahan GOSENDHEMAT Flat Ongkir untuk seluruh pengguna. Opsi pilihan pengiriman barang dengan harga hemat ini bisa digunakan hingga 31 Desember 2023. Gosend merupakan layanan logistik on-demand Gojek, bagian dari PT GoTo Gojek Tokopedia, Tbk. Para pelanggan dan social seller dapat menggunakan fitur ini dengan memakai kode voucher GOSENDHEMAT pada pukul 10.00-12.00 Wib dan tersedia 30 voucer per Minggu. Para pengguna bisa mendapatkan Flat Ongkir untuk layanan GoSend Instant & GoSend Car mulai dari harga Rp10 ribu dan sudah tersedia di 14 area di Indonesia. Penawaran ini juga ditujukan untuk mendukung social seller mendapatkan penawaran ongkos kirim yang lebih pasti serta meningkatkan potensi pendapatan mitra driver. "Layanan GOSENDHEMAT Flat Ongkir merupakan penawaran yang memberikan opsi hemat kepada pengguna untuk pengiriman barang yang biasanya semakin meningkat menjelang akhir tahun. Hal ini sesuai dengan hasil observasi kami terhadap kebiasaan para pengguna, baik pelanggan individual maupun social sellers, dimana layanan GoSend paling sering digunakan mulai dari waktu pagi sampai jelang jam makan siang, sehingga rentang waktu ini pun jadi periode pengiriman paling produktif," papar Head of Commercial Transport and Logistics Gojek Steven Halim, saat hadir di konferensi pers Gosend Hemat Flat Ongkir yang digelar di Cerita Rasa, Ampera, Jakarta Selatan, hari ini. Lebih lanjut, Steven menjelaskan, sejak dirilis pada September 2023, GOSENDHEMAT Flat Ongkir disambut baik oleh para pengguna GoSend, baik individual maupun seller, terlihat dari pertumbuhan transaksi yang mengalami peningkatan sekitar 30%. Tata Cara Pemakaian Voucher Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk pemakaian GOSENDHEMAT Flat Ongkir. 1. Pengguna harus melakukan pengiriman barang yakni dari jam 10:00-12:00 WIB setiap harinya. 2. Pengguna perlu melakukan redeem voucher dengan kode GOSENDHEMAT terlebih dahulu, dan mendapatkan voucher Flat Ongkir sebanyak 30 setiap minggunya. Pengguna bisa kembali mendapatkan voucher Flat Ongkir yang akan terus diperbaharui setiap minggunya, pada hari senin. Penawaran ini dapat digunakan oleh seluruh pengguna yang berada di wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Palembang, Semarang, Bali, Bandar Lampung, Solo, Malang, Makassar, Balikpapan, Samarinda, dan Yogyakarta. Dalam kesempatan yang sama, Ruth Priscilla, pemilik Ruderuth_id, sekaligus GoSend BestSeller menyampaikan pengalamannya terkait penggunaan GOSENDHEMAT Flat Ongkir. “Pemesanan Ruderuth yang menggunakan sistem pre-order memang membuat saya selalu mengirimkan banyak pesanan dalam satu waktu, yaitu di pagi hari sebelum jam makan siang. Dengan adanya opsi Flat Ongkir ini juga membuat baik saya dan pembeli lebih mudah mendapatkan ongkos pengiriman yang lebih murah tanpa harus berburu promo," tuturnya. Berikut rincian penawaran GOSENDHEMAT Flat Ongkir mulai dari Rp10 ribu, yang dibagi berdasarkan jarak pengiriman serta frekuensi penggunaan GoSend: - Ongkos kirim hingga Rp20.000, harga Flat Ongkir menjadi Rp10.000 (10 voucher) untuk GoSend Instant & GoSend Car - Ongkos kirim hingga Rp30.000, harga Flat Ongkir menjadi Rp20.000 (10 voucher) untuk GoSend Instant & GoSend Car - Ongkos kirim hingga Rp50.000, harga Flat Ongkir menjadi Rp30.000 (5 voucher) khusus GoSend Car - Ongkos kirim hingga Rp70.000, harga Flat Ongkir menjadi Rp50.000 (5 voucher) khusus GoSend Car. Tak hanya itu, setelah tahun lalu GoSend meluncurkan jingle "GoSend Instant 1 Jam", kini Ariel Noah juga berkesempatan membawakan jingle “GOSENDHEMAT Flat Ongkir”. Brand Ambassador GoSend itu menjelaskan bahwa dirinya sangat senang dapat ikut berkontribusi kembali membawakan kabar gembira untuk para pengguna GoSend. “Penawaran GoSend kali ini ini diperkenalkan melalui jingle yang juga saya bawakan dengan harapan lebih banyak lagi yang mengetahui tentang GOSENDHEMAT Flat Ongkir. Semoga Flat Ongkir ini dapat membantu para pengguna untuk melakukan pengiriman apapun secara cepat, aman, dan terjangkau terutama di momen akhir tahun yang pastinya identik untuk kirim-kirim," tuturnya, dalam kesempatan yang sama. (M-2)

Gosend meluncurkan fitur tambahan GOSENDHEMAT Flat Ongkir untuk seluruh pengguna. Opsi pilihan pengiriman barang dengan harga hemat ini bisa digunakan hingga 31 Desember 2023. Gosend merupakan layanan logistik on-demand Gojek, bagian dari PT GoTo Gojek Tokopedia, Tbk.

Para pelanggan dan social seller dapat menggunakan fitur ini dengan memakai kode voucher GOSENDHEMAT pada pukul 10.00-12.00 Wib dan tersedia 30 voucer per Minggu. Para pengguna bisa mendapatkan Flat Ongkir untuk layanan GoSend Instant & GoSend Car mulai dari harga Rp10 ribu dan sudah tersedia di 14 area di Indonesia.

Penawaran ini juga ditujukan untuk mendukung social seller mendapatkan penawaran ongkos kirim yang lebih pasti serta meningkatkan potensi pendapatan mitra driver.

"Layanan GOSENDHEMAT Flat Ongkir merupakan penawaran yang memberikan opsi hemat kepada pengguna untuk pengiriman barang yang biasanya semakin meningkat menjelang akhir tahun. Hal ini sesuai dengan hasil observasi kami terhadap kebiasaan para pengguna, baik pelanggan individual maupun social sellers, dimana layanan GoSend paling sering digunakan mulai dari waktu pagi sampai jelang jam makan siang, sehingga rentang waktu ini pun jadi periode pengiriman paling produktif," papar Head of Commercial Transport and Logistics Gojek Steven Halim, saat hadir di konferensi pers Gosend Hemat Flat Ongkir yang digelar di Cerita Rasa, Ampera, Jakarta Selatan, hari ini.

Lebih lanjut, Steven menjelaskan, sejak dirilis pada September 2023, GOSENDHEMAT Flat Ongkir disambut baik oleh para pengguna GoSend, baik individual maupun seller, terlihat dari pertumbuhan transaksi yang mengalami peningkatan sekitar 30%.



Tata Cara Pemakaian Voucher

Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk pemakaian GOSENDHEMAT Flat Ongkir.

1. Pengguna harus melakukan pengiriman barang yakni dari jam 10:00-12:00 WIB setiap harinya.

2. Pengguna perlu melakukan redeem voucher dengan kode GOSENDHEMAT terlebih dahulu, dan mendapatkan voucher Flat Ongkir sebanyak 30 setiap minggunya.

Pengguna bisa kembali mendapatkan voucher Flat Ongkir yang akan terus diperbaharui setiap minggunya, pada hari senin. Penawaran ini dapat digunakan oleh seluruh pengguna yang berada di wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Palembang, Semarang, Bali, Bandar Lampung, Solo, Malang, Makassar, Balikpapan, Samarinda, dan Yogyakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Ruth Priscilla, pemilik Ruderuth_id, sekaligus GoSend BestSeller menyampaikan pengalamannya terkait penggunaan GOSENDHEMAT Flat Ongkir.

“Pemesanan Ruderuth yang menggunakan sistem pre-order memang membuat saya selalu mengirimkan banyak pesanan dalam satu waktu, yaitu di pagi hari sebelum jam makan siang. Dengan adanya opsi Flat Ongkir ini juga membuat baik saya dan pembeli lebih mudah mendapatkan ongkos pengiriman yang lebih murah tanpa harus berburu promo," tuturnya.

Berikut rincian penawaran GOSENDHEMAT Flat Ongkir mulai dari Rp10 ribu, yang dibagi berdasarkan jarak pengiriman serta frekuensi penggunaan GoSend:

- Ongkos kirim hingga Rp20.000, harga Flat Ongkir menjadi Rp10.000 (10 voucher) untuk GoSend Instant & GoSend Car

- Ongkos kirim hingga Rp30.000, harga Flat Ongkir menjadi Rp20.000 (10 voucher) untuk GoSend Instant & GoSend Car

- Ongkos kirim hingga Rp50.000, harga Flat Ongkir menjadi Rp30.000 (5 voucher) khusus GoSend Car

- Ongkos kirim hingga Rp70.000, harga Flat Ongkir menjadi Rp50.000 (5 voucher) khusus GoSend Car.

Tak hanya itu, setelah tahun lalu GoSend meluncurkan jingle "GoSend Instant 1 Jam", kini Ariel Noah juga berkesempatan membawakan jingle “GOSENDHEMAT Flat Ongkir”. Brand Ambassador GoSend itu menjelaskan bahwa dirinya sangat senang dapat ikut berkontribusi kembali membawakan kabar gembira untuk para pengguna GoSend.

“Penawaran GoSend kali ini ini diperkenalkan melalui jingle yang juga saya bawakan dengan harapan lebih banyak lagi yang mengetahui tentang GOSENDHEMAT Flat Ongkir. Semoga Flat Ongkir ini dapat membantu para pengguna untuk melakukan pengiriman apapun secara cepat, aman, dan terjangkau terutama di momen akhir tahun yang pastinya identik untuk kirim-kirim," tuturnya, dalam kesempatan yang sama. (M-2)