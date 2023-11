Rahmania Astrini Bakal Buka Konser Coldplay di Jakarta Esok

KONSER grup band asal Inggris, Coldplay, akan berlangsung esok di Jakarta sebagai bagian dari rangkaian tur dunia Music of The Spheres besok. Dalam konser tersebut, penyanyi dan pencipta lagu muda asal Jakarta, Rahmania Astrini, akan menjadi musikus pembuka. “Deg-degan pasti, bisa membuka konser dari band legenda yang juga aku idolakan. Tapi aku akan memberikan yang terbaik dan semaksimal mungkin buat penonton. Persiapan sudah aku lakukan dari latihan fisik dengan berolahraga dan latihan bersama teman band. Doain aku yaaa!” kata musikus yang akrab disapa Astri ini dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Senin (13/11). Sebagai informasi, Astri baru saja merilis lagu berbahasa Inggris berjudul ‘Someday Somewhere Someplace Somehow.’ Lagu tersebut memperlihatkan sisi optimistis Astri dalam perjalanan hidupnya bertumbuh dewasa. Lagu ini kental dengan sentuhan beat Pop R&B dan nuansa yang ceria. “Lagu ini dibuat dari pengalamanku saat aku seringkali merasa takut dan ragu untuk melangkah lebih jauh. I am always my biggest enemy. Tapi menuju akhir tahun ini aku perlahan belajar untuk kembali bisa berkarya dengan lebih semangat dan berani lagi,” ungkap Astri. Baca juga: Ada Konser Coldplay, MRT Jakarta Beroperasi sampai Pukul 01.30 Lagu Someday Somewhere Someplace Somehow diciptakan Astri bersama Mikha Angelo yang juga berperan sebagai produser. Lagu berdurasi 04:22 menit ini juga terdapat bagian lirik yang dinyanyikan bersama teman-teman Astri. Lagu baru tersebut juga dipersembahkan ke para penggemarnya yang telah mendukung dia selama bermusik. Lagu ini juga akan masuk ke dalam album debut Astri tahun depan. ”Pastinya perjalananku enggak akan semudah itu. Tetapi dengan adanya kalian semua di sini, aku jadi merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. You guys are my strength, thank you so much".(M-4)

KONSER grup band asal Inggris, Coldplay, akan berlangsung esok di Jakarta sebagai bagian dari rangkaian tur dunia Music of The Spheres besok. Dalam konser tersebut, penyanyi dan pencipta lagu muda asal Jakarta, Rahmania Astrini, akan menjadi musikus pembuka.

“Deg-degan pasti, bisa membuka konser dari band legenda yang juga aku idolakan. Tapi aku akan memberikan yang terbaik dan semaksimal mungkin buat penonton. Persiapan sudah aku lakukan dari latihan fisik dengan berolahraga dan latihan bersama teman band. Doain aku yaaa!” kata musikus yang akrab disapa Astri ini dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Senin (13/11).

Sebagai informasi, Astri baru saja merilis lagu berbahasa Inggris berjudul ‘Someday Somewhere Someplace Somehow.’ Lagu tersebut memperlihatkan sisi optimistis Astri dalam perjalanan hidupnya bertumbuh dewasa. Lagu ini kental dengan sentuhan beat Pop R&B dan nuansa yang ceria.

“Lagu ini dibuat dari pengalamanku saat aku seringkali merasa takut dan ragu untuk melangkah lebih jauh. I am always my biggest enemy. Tapi menuju akhir tahun ini aku perlahan belajar untuk kembali bisa berkarya dengan lebih semangat dan berani lagi,” ungkap Astri.

Baca juga: Ada Konser Coldplay, MRT Jakarta Beroperasi sampai Pukul 01.30

Lagu Someday Somewhere Someplace Somehow diciptakan Astri bersama Mikha Angelo yang juga berperan sebagai produser. Lagu berdurasi 04:22 menit ini juga terdapat bagian lirik yang dinyanyikan bersama teman-teman Astri.

Lagu baru tersebut juga dipersembahkan ke para penggemarnya yang telah mendukung dia selama bermusik. Lagu ini juga akan masuk ke dalam album debut Astri tahun depan.

”Pastinya perjalananku enggak akan semudah itu. Tetapi dengan adanya kalian semua di sini, aku jadi merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. You guys are my strength, thank you so much".(M-4)