Ini Tips Agar Jam Tangan Anda Tetap Awet

JAM tangan bukan sekadar aksesoris belaka, melainkan bagian pelengkap gaya hidup yang menemani setiap langkah. Merawat jam tangan merupakan kunci agar jam tangan tetap awet untuk tampil prima.

Lalu, bagaimana caranya? Simak tips-tips simpel berikut agar jam tangan favoritmu selalu terlihat kece dan tahan lama!

1. Simpan dengan Benar

Jam tangan yang dirawat dengan baik akan tetap berkilau seperti baru. Saat tidak digunakan, letakkan jam tangan di dalam kotak aslinya atau di tempat yang kering dan terhindar dari sinar matahari langsung.

Bersihkan permukaannya dengan kain lembut dan setiap setelah digunakan untuk menghindari debu dan kotoran yang menempel.

2. Gunakan Tempat Penyimpanan Jam Tangan

Jika kamu memiliki jam tangan analog, gunakan kotak penyimpanan khusus jam tangan untuk perlindungan ekstra. Tetapi, bagi kamu yang memiliki jam tangan automatic, kamu bisa gunakan watch winder untuk memberikan perlindungan sekaligus menjaga keakuratan waktu dan kinerja jam tangan kamu.

3. Hindari Kontak dengan Zat Berbahaya

Bahan kimia seperti parfum, lotion, atau bahan pembersih rumah tangga dapat merusak material jam tangan. Jaga agar jam tangan tetap cantik dengan menghindari kontak langsung dengan zat berbahaya ini.

4. Jauhkan dari Magnet

Mesin jam tangan rentan terhadap medan magnet yang kuat. Hindari meletakkan jam tangan dekat dengan barang-barang yang bersifat magnetik untuk mencegah ketidakakuratan waktu dan kerusakan lainnya.

5. Rutin melakukan Service

Seperti mobil yang perlu servis rutin, jam tanganmu juga membutuhkannya. Dengan melakukan servis rutin, kamu bisa mencegah kerusakan lebih serius dan memastikan kinerja jam tangan tetap optimal.

Namun, jika kamu sudah melakukan beberapa cara di atas dan terdapat kerusakan tidak terduga seperti kaca pecah atau jam tangan mati, jangan khawatir. The Watch Co. LAB hadir sebagai solusi tanpa perlu pusing dan repot. Mereka siap membantu merestorasi dan memperbaiki jam tangan kesayanganmu sehingga tetap berfungsi dengan baik dan kembali menghiasi pergelangan mu!

Dengan memadukan keahlian dan dedikasi terbaik, The Watch Co. LAB adalah jawaban untuk merawat dan mereparasi jam tangan.

The Watch Co. LAB merupakan wujud komitmen The Watch Co untuk memberikan pengalaman terbaik dan servis yang paripurna pada pelanggan. Sejak diresmikan pada 23 Oktober, The Watch Co. LAB telah menjadi langkah inovatif dalam dunia jam tangan.

Kamu dapat menghubungi The Watch Co. LAB melalui 0813-6800-1010 atau lewat Instagram mereka @thewatchco.lab untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai layanan yang mereka tawarkan.

Selain itu, kunjungi juga blog resmi The Watch Co. LAB untuk mengetahui berbagai tips dan panduan merawat jam tangan.

Sekarang, tidak perlu khawatir lagi jika jam tangan kamu mengalami masalah, karena The Watch Co. LAB hadir sebagai one-stop service agar kamu dapat mengembalikan kilau asli dari jam tangan favorit kamu! (RO/Z-1)