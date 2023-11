Gulu Zhuan, Drinks Dari Hongkong yang Viral Kini Hadir Di Supermal Karawaci

Sour Sally Group berkomitmen untuk terus berkembang dan berinovasi di dunia Food and Beverages di Indonesia.

Sebagai bentuk dari komitmennya, hadir brand baru Sour Sally Group yaitu Gulu Zhuan (dibaca: gulu cuan). Setelah sukses dengan opening Outlet Gulu Zhuan pertamanya di Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat, Gulu Zhuan kini hadir di Supermal Karawaci Kabupaten Tangerang, Banten.

Gulu Zhuan hadir dengan konsep The First Hongkong Cheese Ice Cream and Sagoo Cream Drinks. Nama dibalik Gulu Zhuan sendiri adalah sebuah konsep unik untuk mengangkat istilah Cuan dimana Gulu Zhuan hadir di pasar sebagai brand desserts yang bisa membawa cuan untuk para penikmatnya.

Gulu Zhuan menghadirkan produk Cheese Ice Cream dan Sagoo Cream Drinks dengan berbagai topping crunchies dan topping sauces dengan harga terjangkau mulai dari Rp9.000 hingga Rp30.000, Gulu Zhuan juga diharapkan membawa keberuntungan dan juga dapat memberikan warna dalam bisnis ice cream dan minuman yang berbeda dari yang lainnya.

Dalam konsep yang mendatangkan Cuan, Gulu Zhuan pun membuka peluang kemitraan. Dengan harga mulai Rp75 jutaan, investor dapat memiliki kemitraan Gulu Zhuan. Sebuah konsep Brand Desserts yang unik disajikan oleh Gulu Zhuan untuk penikmatnya.

"Kami sangat senang dapat membuka outlet kedua Gulu Zhuan di Supermal Karawaci. Kami berharap dapat menjangkau lebih banyak lagi pecinta es krim dan minuman dengan konsep yang unik di Indonesia," ujar Boby Tarigan selaku Head of Marketing Sour Sally Group.

Gulu Zhuan menghadirkan pengalaman pengunjung yang unik, yaitu dapat mengkreasikan ice cream favorit mereka sendiri dengan berbagai topping dan sauces sesuai selera. Menu-menu Gulu Zhuan sendiri terdiri dari beberapa kategori yang menarik, antara lain Hong Kong Landmark Cone: Ice Cream Gulu Zhuan disajikan dengan Cone dan hadir dalam dua bentuk ice cream, yaitu bentuk regular dan bentuk ramen.

Untuk memeriahkan opening ini, Gulu Zhuan memberikan berbagai promo spesial yang dapat dinikmati pelanggan dengan langsung datang ke gerainya. (RO/E-1)