Berwarna dan Timeless, Ini Koleksi Marks & Spencer x Sienna Miller

JENAMA asal Inggris Marks & Spencer (M&S) secara resmi mengumumkan peluncuran koleksi busana musim gugur (autumn collection) di Jakarta. M&S menggandeng aktris Amerika-Inggris Sienna Miller untuk koleksi tersebut.

"Koleksi kali ini sebenarnya adalah kolaborasi dengan Sienna Miller, one of leading british actrees. Jadi, kamu akan melihat koleksi pop up di sini dengan desain yang timeless serta playfull colours," kata Vice President of Marks & Spencer Indonesia Natalia Suhardjoni saat peluncuran koleksi pop up musim gugur 2023 M&S yang digelar di Mal Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (19/9).

Pameran koleksi pop-up ini dibuka di Atrium Utama Sisi Timur Mal Grand Indonesia dan dapat diakses oleh seluruh pengunjung mulai 19-24 September 2023. Koleksi musim gugur tersebut menampilkan busana dengan gaya pakaian yang tidak lekang waktu (timeless) sehingga tetap modis jika dikenakan dalam waktu kapan pun. Pakaian yang ditampilkan mencakup berbagai produk pakaian wanita dan pria, yang dipajang dalam gaya desain bertema 'catwalk'.

Pengalaman menarik ini dirancang agar pengunjung dapat dengan mudah berinteraksi dengan para konsultan ahli gaya dan menganalisa koleksi, serta langsung membeli produk yang diperlihatkan di tempat tersebut, di dalam suasana lingkungan tenang, modern dan menarik untuk media sosial.

Selain itu, Marks & Spencer juga menghadirkan kembali "mini kafe" dari kolaborasi bersama Oma Elly dalam acara tersebut. Pengunjung dapat menikmati menu Gelato yang menggunakan berbagai bahan dari area M&S food selama acara pop-up berlangsung.

Padu Padan Ala Sienna Miller

Busana bergaya modis dan serba guna hadir dalam koleksi kolaborasi kali ini. Padu padan menjadi inti atau kekhasan yang mencerminkan gaya Sienna Miller lalu diaplikasikan pada koleksi ini.

Salah satunya busana kategori formal yakni blazer tweed yang jadi favorit Sienna Miller hadir bersama koleksi pakaian rajut tebal dan dipercantik dengan aksesori, memadukan elemen-elemen gaya Inggris dengan pengaruh kuat bohemian dan pesona eklektik.

Kombinasi warna mencolok seperti hijau lime dan biru kobalt, tekstur dan pola yang menakjubkan dalam bentuk mantel kotak-kotak merah muda dan gaun ombre. Kemudian dipadukan dengan pakaian dasar seperti pakaian formal dan denim menghadirkan tampilan gaya kontemporer.

Dalam The Secondary Edit, pengunjung bisa menemukan pilihan pakaian dasar yang terinspirasi dari desain ikonik. Mulai dari gaun teh musim dingin romantis hingga rompi bergaris-garis dan celana yang sesuai, koleksi ini mencerminkan rangkulan hangat dari nuansa musim gugur berpadu dengan kecerahan warna-warna musim dingin.

Ada juga jaket berpayet hingga setelan jas, gaya-gaya ini dilengkapi dengan cetakan otentik mulai dari desain monokrom hingga pola yang dibuat dengan tangan, lalu ditingkatkan dengan bordir dan teknik jacquard.

Kemudian, dalam pakaian kasual (casualwear), pengunjung diajak untuk memilih jajaran pakaian dasar yang bergaya, santai, serta berumur lebih dari dari satu musim. Mulai dari kemeja oversized wanita terbuat dari 100% kapas murni hingga crew neck sweatshirt yang terbuat dari bahan kain sikat yang memberikan sensasi hangat dan nyaman.

Garis-garis dan motif kotak-kotak unggulan yang dikenal secara turun temurun senantiasa jadi pusat perhatian dalam jajaran pakaian kasual ini. Celana lebar dengan aliran ombak halus adalah produk wajib musim ini dan bisa digunakan untuk tampilan formal atau santai sesuai keinginan hati. Tidak hanya itu saja, koleksi ini juga mengedepankan gaya dengan nuansa tanah yang kaya dan netral yang terbuat dari kain korduroi nyaman, linen sejuk, atau katun daur ulang.(M-4)