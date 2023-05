Duet dengan Ify Alyssa, Dua Empat Rilis Like Someone in Love

DUO gitaris Dua Empat yang digawangi Alvin Ghazalie dan Misi Angellita merilis single terbaru gubahan jazz standar Like Someone in Love. Dalam karya terbaru mereka, pasangan suami istri baru ini menggandeng penyanyi Ify Alyssa, drummer Hansen Arief dan pemain contrabass Joshua Alexander.

“Kami mencoba menyajikan Like Someone in Love dengan aransemen yang ringan dan style musik swing. Ini akan membawa nada yang menyegarkan di telinga dan membawa pendengar ke tempat yang menyenangkan dan bersantai seperti sedang liburan,” bunyi pernyataan Dua Empat dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Sabtu (13/5).

Mereka juga berharap lagu ini bisa menjadi ‘mood booster’ bagi pendengarnya dalam menyebarkan aura positif di lingkungan masing-masing. Sebelumnya, Dua Empat telah merilis album Two of a Kind (2017) dan Head in the Clouds (2021).(M-4)