Manis nan Romantis dari Dua Empat di Jazz Gunung Series 3 Ijen

Penampilan Dua Empat(MI/Fathurrozak)

SETELAH sukses menggelar dua seri di Bromo, Jazz Gunung kembali melanjutkan seri ketiga mereka di Ijen, pada Sabtu (9/8). Jazz Gunung Series 3 Ijen dibuka oleh duo gitaris yang juga suami istri, Dua Empat. Duo tersebut terdiri dari Alvin Ghazalie dan Misi Lesar.

Di panggung Jazz Gunung Ijen, keduanya memboyong tujuh rekan untuk membawakan album terbaru bertajuk Dua Empat. Marini Nainggolan masih mengisi pos vokal, dengan bantuan drum, kontrabas, empat horn section (terompet, saksofon, flute, dan klarinet), membuat penampilan Dua Empat di helatan kali ini jadi salah satu yang paling besar.

“Ini termasuk format yang terbesar yang pernah kami bawakan di seluruh festival. Kami bersembilan. Alasannya karena kami kan baru rilis album baru, dan kami selalu ingin membawakan format yang ada di album untuk merepresentasikannya secara utuh,” ucap Alvin Ghazalie saat ditemui seusai manggung di Jazz Gunung Series 3 Ijen, di Jiwa Jawa Ijen Resort, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (9/8).

Baca juga : Mikail Al Rabbdia Rilis Wind Run sebagai Rangkaian dari Album Superego

Beberapa trek yang dibawakan dari album baru seperti My Funny Guy, Isn’t It Romantic?, From Friendship to Lovers, dan Would You Be Mine, juga dikombinasikan dengan beberapa trek dari karya sebelumnya seperti Siladen.

“Pengalamannya selalu cocok ketika kami bermain di festival yang intimate. Karena ini di alam terbuka, sebenarnya pengalaman yang menarik bukan cuma bagi pendengar saja, tapi bagi kami sebagai musisi pun demikian,” tambah Misi Lesar.

Di album terbaru, salah satu yang menarik adalah Alvin dan Misi menulis lirik-lirik lagunya sendiri. Berbeda dengan sebelumnya, yang biasanya ditulis oleh vokalis yang membawakan. “Terus notasinya, liriknya, aransemennya sendiri. Ini sebuah pencapaian,” kata Alvin.

Salah satu yang menarik di album baru mereka, beberapa trek diciptakan secara personal dari kisah keduanya. Seperti lagu Isn't It Romantic? diciptakan Alvin untuk hadiah saat tunangan dengan Misi. Sementara trek My Funny Guy adalah hadiah dari Misi untuk ulang tahun Alvin. Lagu From Friendship to Lovers, menceritakan tentang hubungan keduanya dari pertemanan sampai akhirnya menikah.

“Romantis, harus sih. Pasti ya. Kayaknya bakal akan selalu romantis dan manis,” tutur Alvin.(M-2)