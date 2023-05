Bersama Indra Lesmana, Maliq & D'essentials Ajak Penonton Nostalgia

AKSI memukau Maliq & D'essentials di konser tunggal 20 tahunnya berhasil mengobati rasa rindu belasan ribu penggemar. Seluruh personel hadir lengkap dan kompak di atas panggung mulai dari Angga Puradiredja (vokal), Widi (drum), Indah (vokal), Jawa (bass), Lale (gitar) dan Ilman (keyboard).

Konser yang digelar Hall B3 dan C3 JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (14/4), itu memperingati 20 tahun grup pelantun tembang Dia itu berkarya di industri musik Tanah Air. Pun sebagai bentuk syukur atas apa yang sudah mereka raih selama berkarier di dunia musik.

Dalam konser tersebut, mereka membawa konsep panggung yang mempresentasikan masa lalu dan sekarang. Di sela-sela konser, tampak pemutaran video singkat rangkuman perjalanan Maliq di industri musik.

Selain itu, sejumlah lagu yang dibawakan bukan hanya dari album terbaru mereka saja, melainkan juga lagu-lagu di album tahun 2000-an, seperti The One (2006), Blow My Mind (2005), Dia (2007) dan lainnya.

"Yang udah nggak nyanyi 15 tahun lalu, ayo kita nyanyi," ucap Indah mengajak para penonton menyanyi bersama.

Musikus Indra Lesmana pun turut hadir di konser tunggal tersebut. Indra semakin menghebohkan panggung dengan permainan pianonya. Ia bersama Maliq membawakan sejumlah lagu mulai dari Himalaya, Aurora, hingga Drama Romantika.

Penonton dari berbagai kalangan usia tampak bernyanyi bersama saat Maliq membawakan sejumlah lagu termasuk lagu di tahun-tahun awal berkarier di belantika musik Tanah Air. Tak sedikit para penggemar yang bernostalgia dengan perjalanan bermusik grup band tersebut.

Maliq dibentuk pada 15 Mei 2002 dengan berawal dari 9 personel. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin kompak meski hanya menyisakan 6 personel. Sejak penampilan Maliq pada pergelaran Jakarta International Jazz Festival 2005, popularitas grup musik yang mengusung genre jazz dan perpaduan genre lainnya seperti, soul, funk, rock, blues ini semakin meningkat terutama di kalangan anak muda Jakarta.

Salah satu andalan khas mereka ialah perpaduan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam lagu-lagunya. Musik yang dimainkan juga khas dan kadang tidak seperti lagu-lagu populer Indonesia pada umumnya.

Di sepanjang kariernya, Maliq & D'Essentials sudah mengeluarkan sembilan album terdiri dari enam album studio dan tiga mini album mulai dari 1st, Free Your Mind, Mata Hati Telinga, The Beginning Of A Beautiful Life, Sriwedari, Musik Pop, Senandung Senandika, 25 Tahun Mcdonald's Indonesia dan RAYA.(M-4)